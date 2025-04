Preverite, v čem smo Slovenci boljši od Balkancev

Po podatkih Eurostata je to starost, ki jo dočakamo. Gre seveda za povprečno starost tako moških kot žensk. V Sloveniji ta znaša 82 let, kar je več kot povprečna starost, ki jo dočakajo prebivalci Hrvaške, ti v povprečju živijo do 78,6 leta, Srbije (76,2 leta), Črne Gore (77 let) in Grčije (81,8 leta).

Bolje nam gre tudi kot dvema sosedoma, v Avstriji namreč ljudje v povprečju živijo do 82. leta, na Madžarskem pa 76,7 leta. Na vrhu Evrope medtem kraljujeta Švica in Španija, kjer je povprečna starost 84 let, na drugi strani lestvice pa sta se znašli Bolgarija in Latvija, v prvi ljudje živijo v povprečju do 75,8 leta, v drugi do 75,6 leta.

In koga vse smo Slovenci še prehiteli? Dance, ki živijo nekaj manj kot 82 let, prav tako Finci, Nemce, ki dočakajo 81,1 leta, Nizozemce, ki živijo 81,9 leta, prebivalci Češke s 79,9 leta še nekoliko manj. Poljaki dočakajo v povprečju 78,4 leta, Slovaki 78,2, Litvanci 77,6, Turki 77,3 in Romuni 76,4 leta.