Prevara na Braču: bogate Francoze obrali za dva milijona in pol

Francozi, ki so si zaželeli svoj košček zemlje na rajskem Braču, so v šoku. Kot poroča Slobodna Dalmacija, ne morejo verjeti, da so bili v evropski državi prevarani na tak način. »Samo zamislite si, kako jim je bilo, ko so ugotovili, kaj se je zgodilo. To je nepojmljivo. To je velika škoda za Hrvaško pa tudi za moje kliente, ki so vložili veliko denarja, približno dva milijona in pol evrov, da bi na povsem legalen način kupili zemljišča, a zdaj ne morejo nič, saj preiskava še poteka,« je za medije dejala hvarska odvetnica Mia Jug Dujaković.

Odvetnica zastopa podjetje Eximium Dalmatia, d. o. o., ki je v lastništvu francoskih državljanov Michela Augusta Paula Baulea in njegovega sina Françoisa Marca Baulea, ki sta v dveh zalivih na Braču kupila pet parcel. Zaradi sporne prodaje so pred dnevi prijeli šest oseb, med katerimi so tudi vodja občinskega oddelka za prostor, geodeti in arhitekt. Ti naj bi ponarejali in prirejali dokumente ter legalizirali objekte, ki na določenih zemljiščih sploh niso obstajali. Potencialnim kupcem so jih predstavljali kot zazidljiva zemljišča in jih drago prodajali.

Za dva milijona in pol so jih prodali francoskima državljanoma, ki nista imela pojma, da sta se ujela v past, in sta verjela, da imata pred seboj verodostojne dokumente.

Francoz se je v hrvaške otoke zaljubil pred približno šestimi leti, ko je bil tam na letovanju. V agenciji za nepremičnine je povprašal po zemljiščih na Braču. Agenti so mu ponudili te parcele, on pa jih je kupil v prepričanju, da so na njih že stali objekti in da imajo gradbena dovoljenja. Nameravali so zgraditi luksuzne vile za oddajo in zasebno uporabo. Istočasno so kupili zemljišča še na Hvaru in nekaterih drugih otokih, kjer je vse potekalo kot po maslu.