Pretresljivo razkritje: pretihotapljen telefon razkril, kako Kim Džong Un nadzoruje prebivalce

Pametni telefon, ki je bil skrivaj odnesen iz Severne Koreje, razkriva, kako daleč gre režim Kim Džong Una pri nadzoru in indoktrinaciji svojega prebivalstva. Čeprav na prvi pogled deluje kot običajna naprava, je v resnici močno nadzorovano orodje oblasti.

Telefon vsakih pet minut samodejno naredi zaslonsko sliko, ki se shrani v skrito mapo, do katere uporabnik nima dostopa – a je najverjetneje namenjena vpogledu s strani režima. Poleg tega avtomatsko popravlja določene besede. Tako na primer korejsko besedo »oppa« (v južnokorejski rabi pogosto pomeni fant ali simpatija) zamenja z besedo »tovariš«. Ob tem se prikaže opozorilo, da se izraz »oppa« lahko uporablja le za starejšega brata.

Telefon samodejno korejsko besedo »oppa« (v južnokorejski rabi pogosto pomeni fant ali simpatija) zamenja z besedo »tovariš«. Simbolična fotografija. FOTO: Kim Hong-ji Reuters

Še bolj zgovorno je, da telefon izraz »Južna Koreja« samodejno popravi v »lutkovna država«, kar odraža propagandni jezik severnokorejskega režima.

Tehnologija kot sredstvo indoktrinacije

Pametni telefon je pridobila in preiskala organizacija Daily NK s sedežem v Seulu, rezultati pa so bili vključeni tudi v preiskovalni prispevek BBC. Po besedah Martyna Williamsa, strokovnjaka za severnokorejsko tehnologijo in sodelavca washingtonskega think-tanka Stimson Center, so tovrstne naprave postale orodje režima: »Pametni telefoni so zdaj sestavni del načina, kako Severna Koreja poskuša indoktrinirati ljudi.«

24-letna disidentka, ki je leta 2023 pobegnila iz države s čolnom, danes živi v Južni Koreji. Simbolična fotografija: mestni park v Seulu, glavnem mestu Južne Koreje. FOTO: Pedro Pardo Afp

Williams opozarja, da Pjongjang začenja pridobivati prednost v t. i. informacijski vojni. Režim je leta 2023 še zaostril nadzor in uporabo južnokorejskih izrazov ali naglasa označil za državni prekršek.

Mlada disidentka: »Nisem več mogla dihati«

Kang Gyuri, 24-letna disidentka, ki je leta 2023 pobegnila iz države s čolnom, danes živi v Južni Koreji. Za BBC je opisala, kako so jo na ulici ustavljale posebne patrulje, ki nadzirajo mladino, in jo grajale zaradi »preveč južnokorejskega videza«.

»Večkrat so mi zaplenili telefon in pregledali sporočila, če sem uporabljala prepovedane izraze,« je povedala.

Zunanja kultura – od televizije do glasbe in tiska – je v Severni Koreji strogo prepovedana. Kljub temu pa vsak mesec na tisoče USB-ključkov in spominskih kartic s serijami K-drama in K-pop pesmimi tihotapijo čez mejo, pogosto skrite v zabojih s sadjem.

Kang je svojo željo po pobegu opisala z besedami: »Počutila sem se ujeto. Dolgo sem mislila, da je to normalno, da država toliko nadzoruje. Verjela sem, da povsod živijo tako. Šele ko sem videla svet zunaj, sem dojela, da je tako samo pri nas.«