Pretresljivo pričevanje iz Srbije: »Otroci so ležali, kri, panika, proseči pogledi ...«

V Beogradu se nadaljuje sojenje zaradi pokola v osnovni šoli Vladislav Ribnikar, kjer je Kosta K. 3. maja 2023 ubil devet sošolcev in varnostnika. Njegovo krvavo dejanje je močno zaznamovalo Srbijo — zdaj pa prihajajo na plano nova, izjemno pretresljiva pričevanja.

Pred Višjim sodiščem je pričal učitelj geografije, ki je bil prvi, ki je vstopil v razred po streljanju. Njegova izpoved je v sodni dvorani povzročila tišino, prežeto z grozo, bolečino in težko zadrževanimi solzami.

»Sprva sem pomislil, da gre za otroško igro ...«

Učitelj se je tistega dne v šolo odpravil, čeprav ni imel prvih ur – tam namreč delata tudi njegova žena in hčerki. Na vhodu je srečal šolskega varnostnika Dragana Vlahovića, ki je le nekaj minut kasneje izgubil življenje.

»Ko sem zaslišal prve strele, sem takoj vedel, da to ni petarda – bil je pravi strel. S hodnika sem najprej zagledal Sofijo, kako leži. Bojana je sedela pod mizo. Sprva sem si še skušal razložiti, da gre morda za igro, a ko sem videl Dragana, ki je ležal poleg stola … vedel sem, da je mrtev.«

Prihod udeležencev kazenskega postopka na Višje sodišče v Beogradu, 30. decembra 2024. FOTO: M.m./pixsell M.m./ataimages

Kljub grozi je pomagal otrokom in kolegom pri evakuaciji skozi stranski izhod. Nato se je – pogumno in brez oklevanja – vrnil v notranjost šole, pregledal učilnice in naletel na prizore, ki jih ne bo nikoli pozabil.

»Pogledi, ki so prosili za pomoč«

Najhujši trenutek je doživel v kabinetu zgodovine. Pod mizami so ležali ranjeni otroci in njegova kolegica.

»Odprl sem vrata učilnice. Otroci so bili pod mizami. Prepoznal sem Adrijano in Katarino. Zgrabil me je obup in sem zakričal: 'Kaj se tukaj dogaja?!' Deček, ki je ležal hudo ranjen, je rahlo obrnil glavo in me pogledal – tistega pogleda ne bom nikoli pozabil. Kolegica Tatjana mi je namenila isti pogled – poln bolečine, upanja in strahu. Vpil sem: 'Je še kdo živ?', in takrat se je eden izmed otrok oglasil kot pravi šolar, dvignil je dva prsta …«

Cvetje, položeno pred osnovno šolo ob spominski slovesnosti ob prvi obletnici streljanja. FOTO: Oliver Bunic Afp

V kaosu je pomislil, da je napadalcev morda več. Vprašal je dečka, koliko jih je. Odgovor, ki ga je prejel, ga je zmrazil: »To je bil on – učenec.«

Ranjenca nesel v naročju, preskakoval trupla otrok

Učitelj je hotel steči za napadalcem, a ga je policist ustavil z vprašanjem, ali je oborožen. Ko se je pojasnil, se je takoj vrnil v učilnico, zagrabil ranjenega dečka in ga odnesel: »Nesel sem ga v naročju, preskakoval druga trupla. Samo da pride čim prej do pomoči.«

Dan pozneje se je vrnil v učilnico — in prizor, ki ga je tam doživel, ga bo spremljal do konca življenja.

»Točno sem vedel, kje je kdo sedel. Na mizah so bile peresnice, zvezki, otroške stvari, stoli, poškodovani od krogel. Sledil sem poteku vsakega izstrelka: skozi stol, mizo, v telo otroka. Videl sem glavnik neke deklice – v mlaki krvi. Tisti dan bi imeli fotografiranje. Zato ga je verjetno prinesla …«

Starši Koste Kecmanovića. FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

Masaker, ki je zaznamoval Srbijo

3. maja 2023 je učenec beograjske osnovne šole izvedel enega najhujših zločinov v sodobni zgodovini Srbije. Umoril je devet sošolcev in varnostnika, hudo ranil učiteljico zgodovine in pet učencev.

Sojenje še vedno poteka, pričevanja, kot je to, pa odstirajo nepojmljive podrobnosti o dnevu, ki je spremenil šolo, mesto in državo. Vsaka izpoved pred sodiščem ni le dokaz, temveč tudi strašljivo pričevanje o ranljivosti, človečnosti in tragediji, ki je v Srbiji in širši regiji še dolgo ne bodo pozabili.

