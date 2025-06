Pretresljiv zadnji posnetek pred usodnim poletom: »Zdaj se vkrcavamo« (VIDEO)

V nesreči letala družbe Air India, ki je strmoglavilo po vzletu z letališča na zahodu Indije, je umrlo več kot 200 ljudi. Na krovu je bilo skupno 242 potnikov in članov posadke, enega izmed potnikov so našli živega in se trenutno zdravi v bolnišnici. Več ljudi je umrlo tudi ob padcu letala na naseljeno območje.