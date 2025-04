Pretresljivi prizori z otokov, priljubljenih med Slovenci: zaradi poplav dva ostala ujeta v avtomobilu (VIDEO)

Silovita neurja so v ponedeljek povzročila poplave na več grških otokih v Egejskem morju. Zaradi poplav je bil začasno ustavljen promet na med turisti priljubljenih otokih Mikonos, Paros in Hios, poročajo tuje tiskovne agencije. Ponekod je divjalo neurje s točo.

Na otoku Paros so bile zaradi obilnih padavin poplavljene ulice, sprožilo se je več zemeljskih plazov. Dva človeka sta zaradi poplav ostala ujeta v avtomobilu.

Po besedah tamkajšnjega župana je narasel potok v ribiški vasi Nausa poplavil več hiš ter odnesel skoraj 40 vozil. Župan je za državno televizijo ERT še povedal, da je območje polno naplavin in da bodo za njihovo odstranjevanje na otoku potrebovali dodatne stroje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Otok Paros. FOTO: Lorene Junillon Lorene Junillon Via Reuters

Težave na Hiosu

Na otoku Hios trajekt ni mogel pristati, saj so njegove vrvi odtrgale stebričke s pomola. Zaradi neugodnih razmer se je morala ladja obrniti.

Grška agencija za civilno zaščito je v ponedeljek opozorila prebivalce otokov Paros in Mikonos, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Danes je sporočila, da se nevihtna fronta pomika proti otokom Hios, Samos in Ikarija.

Po napovedih vremenoslovcev se bodo neurja, ki jih spremlja veter s hitrostjo do 74 kilometrov na uro, nadaljevala še danes. Na otokih Paros, Mikonos, Rodos, Kos, Kalimnos, Simi in Tilos so zato danes preventivno zaprte šole.

