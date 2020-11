Pretresljivi prizori reševanja deklice, mama ni preživela (VIDEO)

Reševalcem je kar 91 ur po potresu, ki je prizadel zahod Turčije, izpod ruševin stanovanjske hiše v Izmirju uspelo rešiti štiriletno. Eden od reševalcev je zaslišal glas deklice, nakar je pomolil glavo skozi luknjo. Deklica se je predstavila in povedala, da je zelo žejna.»Priča smo bili čudežu,« je tvitnil župan Izmirja. »Skupaj z veliko bolečino, ki smo jo izkusili, je tu tudi nekaj veselja.« Z zdravstvenega ministrstva so sporočili, da se deklica počuti dobro, a da bo še nekaj časa na opazovanju.Aylina mati žal ni preživela. Njeno truplo so našli nekoliko pozneje pod ruševinami osemnadstropne stolpnice. Očeta in brata ob potresu ni bilo v stavbi.Skupno število smrtnih žrtev potresa z magnitudo 7 se je povzpelo na 100, ranjenih je 994 ljudi, od tega jih je 147 še vedno v bolnišnicah. Reševalci na območju pod ruševinami petih stavb še vedno iščejo pogrešane, katerih natančno število ni znano, piše francoska tiskovna agencija AFP.Ker so bile v Izmirju uničene ali poškodovane številne stavbe, območje pa so stresli še številni popotresni sunki, so tisoči prebivalcev mesta že četrto noč preživeli v šotorih.Potres z epicentrom med Samosom in turško obalo, ki mu je kasneje sledil manjši cunami, je v petek hudo prizadel zahodno obalo Turčije in območje Izmirja. Manj prizadeta je bila grška stran. Na Samosu sta umrla najstnika, ki sta se vračala iz šole (nanju se je zrušila stena), več ljudi pa je utrpelo poškodbe.