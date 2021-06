Pretresljivi prizori: poplave in toča, ki jo odmetavajo z lopatami (VIDEO)

Nekaterim delom Nemčije, Švice in Francije je vreme znova pokazalo zobe. V Stuttgardu so poplave zajele tudi tunele in podzemno železnico, železniški promet je popolnoma ohromljen. Intervencijske službe po južnih zveznih deželah Porenje-Pfalška in Baden-Württemberg so poročale o stotinah pozivov k reševanju poplavljenih kleti, podrtih dreves, plazov in nasedlih vozil.Iz Francije pa poročajo o toči, ki so jo morali odmetavati z lopatami.Nevihte, močan veter in toča so v noči na ponedeljek prizadeli tudi Švico. V kantonu Fribourg so gasilci in policija posredovali 300-krat.