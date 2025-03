Pretresljivi prizori na množičnem pogrebu: Žensko odnesli na nosilih, mladi s sporočilom na majicah (FOTO)

Danes bodo v tišini in ob molitvah pokopali umrle v požaru v nočnem klubu Pulse v Kočanih v Severni Makedoniji. V tragediji, ki se je zgodila v nedeljo zgodaj zjutraj, je umrlo 59 ljudi, 178 pa je bilo ranjenih. Na pokopališču v Kočanih so zaradi velikega števila umrlih v tragediji nove grobove začeli kopati že v ponedeljek. Ulice v mestu so bile danes dopoldne pred pogrebom prazne, v središču mesta pa so se ljudje še naprej vpisovali v žalno knjigo ter ob fotografije žrtev polagali sveče in cvetje.

»Počivajte v miru, naši angeli«

Pogrebi so v Štipu, v Kočanih in v vasi Obleševo, pogrebi pa bodo tudi v drugih krajih ob različnih urah. Večino žrtev, 30 od 59, večinoma mladih, bodo pokopali na mestnem pokopališču v Kočanih, kjer se je pogreb začel opoldne.

FOTO: Valdrin Xhemaj Reuters

Na to pokopališče so prispele neštete kolone ljudi, kraj množičnega pokopa preletava helikopter. Na terenu je tudi večje število reševalcev. Nekateri mladi so nosili črne majice z napisom: »Počivajte v miru, naši angeli«. Ženski, ki je ob tem postalo slabo, so odnesli na nosilih.

Pogrebi pokojnih članov skupine DNA

Člane hiphop skupine DNA, ki so prav tako umrli v požaru, bodo pokopali danes. Zadnje sovo bo potekalo v Skopju in Strumici. Andreja Gorgieskega, enega od članov skupine DNA, so danes zjutraj ob 10. uri pokopali na pokopališču Butel v Skopju.

FOTO: Valdrin Xhemaj Reuters

Članico godbe in profesorico na Fakulteti za glasbo (FMU) Saro Projkovsko bodo pokopali na pokopališču v Lisicah. Bobnar skupine Gjorgi Gjorgiev bo pokopan na mestnem pokopališču v Strumici.