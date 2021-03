Pretresljivi prizori: leve zastrupili, obglavili in jim odsekali šape

Le še 20.000 jih je v afriški divjini. FOTO: Radu Sigheti/Reuters

Skoraj gotovo je v ozadju pokola nezakonita trgovina z živalmi, se za glavo držijo okoljevarstveniki in oblasti v Ugandi, ki so v narodnem parku kraljice Elizabete odkrili šest kadavrov levov: z odrezanimi glavami in šapami.Verjetno so prej zastrupili, ocenjujejo preiskovalci, saj so v bližini posmrtnih ostankov odkrili tudi osem poginulih mrhovinarjev. »Ostro obsojamo takšno pobijanje, ki ne le da negativno vpliva na našo turistično dejavnost in prizadevanja države, da ohrani te dragocene živalske vrste na zaščitenih območjih,« so besni pristojni. Turistični obisk jim vsako leto prinese dobro milijardo prihodka in je nepogrešljiv del gospodarstva Ugande, ki mu nezakonita trgovina z divjimi živalmi jasno škoduje; policija je zato napovedala temeljito preiskavo in strogo kaznovanje lovcev ali drugih storilcev. Še vedno namreč ne morejo izključiti možnosti, da so v ozadju pokolov besni bližnji kmetovalci, ki so jim levi morda pokončali živino. Takšni obračuni so se namreč v preteklosti že zgodili, denimo, leta 2008, ko so v istem parku zastrupili kar enajst levov, med njimi osem mladičev, leta 2010 jih je tako okrutno poginilo pet.V afriški divjini živi le še okoli 20.000 levov, pred stoletjem jih je bilo desetkrat več. V Ugandi so jih pred nekaj leti prešteli manj kot 500.