Pretresljivi posnetki iz Irpinja, trupla ležijo na ulici (FOTO)

V Carigradu so se končala pogajanja med ukrajinsko in rusko delegacijo, na katerih je Ukrajina predlagala, da razglasi vojaško nevtralnost v zameno za varnostna jamstva, medtem ko je Rusija napovedala zmanjšanje vojaške dejavnosti pri Kijevu in Černigivu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju Telegram dejal, da razmere kljub nekaj ukrajinskim vojaškim zmagam v vojni z Rusijo ostajajo napete. Ruska ofenziva naj bi nekoliko zastala, vendar pa se spopadi po celotni državi nadaljujejo.

Zelenski je povedal, da so ukrajinske obrambne sile odbile napade in ruske enote pregnale iz mesta Irpinj blizu Kijeva. Kljub temu pa ruska vojska ohranja nadzor nad območjem severno od glavnega mesta, kjer imajo še dovolj zalog in vojaških enot. Spopadi na tem območju in tudi v drugih delih države se nadaljujejo. Razmere po besedah Zelenskega ostajajo zelo težke v okolici mest Černigiv, Sumi in Harkov, pa tudi v regiji Donbas in na jugu Ukrajine.

FOTO: Zaslonski posnetek

Na ulici trupla civilistov

Ukrajinska nevladna organizacija Ukrainian Witness Project je posnela strašne razmere v Irpinju, ki je od ponedeljka dalje pod ukrajinskim nadzorom, in posnetke poslala CNN. Stavbe so uničene, na ulici so psi in trupla civilistov. Med njimi tudi oseba, ki je porivala otroški voziček in oseba na zadnjem avtomobilskem sedežu. Na posnetku je najmanj pet mrtvih oseb. Ni jasno, kdaj in kako so umrli, so povedali avtorji, posnetek pa si lahko ogledate tukaj.