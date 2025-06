Pretresljive besede mame, sin preživel pokol: »Rekel je, da misli, da bo umrl« (VIDEO)

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je v odzivu na današnje streljanje na šoli v avstrijskem Gradcu starše, učitelje in ravnatelje pozval, da so pozorni na vsakovrstne dogodke in poskušajo v šoli ustvariti čim bolj razbremenilno okolje. Poudaril je, da so slovenske šole varne, pri tem pa je ključno preventivno ravnanje. Dodal je, da imamo v slovenskem šolskem prostoru izdelane vse varnostne protokole tudi za tovrstne dogodke, v ta namen pa so v preteklih mesecih na ministrstvu izvedli tudi usposabljanje ravnateljev. Dodal je, da so v stikih tudi z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem.