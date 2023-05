Pretresljiva izpoved očeta ubitega dečka: Dušil se je revež, sin moj ...

Sinoči se je v Srbiji zgodil nov strelski pohod. Z avtomatskim orožjem je moril 21-letni Uroš. Ubil je osem ljudi in jih trinajst ranil. Nekateri so še v kritičnem stanju. Napadalec je pobegnil, a so ga po devetih urah velike iskalne akcije le našli.

Oče umorjenega dečka je povedal, da se mu sin ni oglasil na telefon. »Telefon mu ni delal. Če bi mu, bi me poklical. In medtem ko sem tekel do šolskega igrišča, ga nikjer nisem videl. Klical sem njegovo ime, a ni bilo nikogar. Nato sem ga opazil na tleh. Ničesar ni rekel, le glavo je premaknil. Imel sem hladno vodo v kamionu. Naložil sem ga v kamion in sva šla v mesto. Na poti sem tipal utrip, imel ga je še. Še naprej sem ga polival z mrzlo vodo, da bi ga povrnil k življenju. A bilo je prepozno. Naenkrat nisem več začutil njegovega utripa. Tri krogle so mu šle skozi želodec, dušil se je. Joj, moj sin ...« je rekel oče dečka, ki je umrl v Mladenovcu.

Mama našla krvavega sina na šolskem dvorišču

Zvečer je odšel iz stanovanja, da bi se srečal s prijatelji na šolskem dvorišču. Ker se mami, ki ga je vztrajno klicala, ni javljal na telefon, se je ta spustila na šolsko dvorišče in pod klopjo našla okrvavljenega sina. Takrat je bil še živ. Mati je poklicala rešilca, a je kmalu umrl zaradi poškodb, poroča Informer.

Dedek umorjenega policista

»Tam sta sedela in se pogovarjala, stopil je k njima in ju nenadoma ustrelil v tilnik,« je za Blic povedal dedek umorjenega policista in njegove sestre. »Povedali so nam, da so streljali. Ko smo šli tja, so bili mrtvi, pokriti. Ljudje so se zbrali, začeli jokati, kaj naj rečem več ...« je povedal.

Med mrtvimi naj bi bil tudi mlajši policist Milan Panić (2001) in njegova sestra K. P. (2004), najmlajša smrtna žrtev pa naj bi bila rojena leta 2008 (14 let). V Duboni pri Mladenovcu je nastradal tudi D. T. (1998).

Na drugem območju pri Smederevu so umrli M. M. (2005), N. S. (2002), L. M. (2003), N. M. (2008) in A. M. (2005).