Pretresljiva izpoved Dinka: Oživljal sem jo 40 minut (VIDEO)

Med sedmimi smrtnimi žrtvami, kolikor jih je do sedaj potrjenih v torkovem potresu s središčem blizu Petrinje, je bila tudi 13-letnica. V vasi Majske Poljane blizu Gline, ki ima 195 prebivalcev in je bila najhuje prizadeta med potresom, pa sta pod porušenimi zidovi ostali dve družini.Preberite tudi:»To je padlo na njo, ta del hiše,« je za 24sata povedalin pokazal na ruševine (poglejte videoposnetek spodaj). »Oživljal sem jo več kot 40 minut. Ni bilo reševalcev, za tega otroka mi bo nekdo odgovarjal. Šele po 40 minutah je prišla nujna pomoč. Deklica je pred petimi dnevi dopolnila 13 let. /.../ Rožni venec sem ji dal na glavo. To je težek dan, zelo težek,« je še povedal Dinko, ki je iskal hčer, našel pa je poškodovano nesrečnico.Kar pet od sedmih žrtev je umrlo v Majski Poljani, kjer ni stavbe, ki ne bi bila poškodovana. Ena izmed žrtev je 20-letnik, ki so ga našli mrtvega v eni izmed porušenih hiš. V drugi hiši sta živela oče in sin. Najprej so mrtvega našli očeta, približno pol ure kasneje so izpod ruševin povlekli še sinovo truplo. Vaščani so povsem obupani, prestrašeni in panični. V približno kilometer oddaljeni hiši so našli mrtvi še dve osebi.