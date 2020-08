Pretresljiva fotografija: nekaj trenutkov kasneje so bili mrtvi

Velikanska eksplozija, ki je v torek razdejala pol Bejruta, je pretresla svet, prav tako kot prizori, ki še vedno prihajajo iz prestolnice Libanona. Državo, ki so ji nekoč rekli bližnjevzhodna Švica, so že pred tem na kolena spravili gospodarska kriza in epidemija novega koronavirusa, prejema pomoč mednarodne skupnosti.Medtem ko na dan prihaja vse več podrobnosti, pa je svet, obšla še srce parajoča gasilcev. Ti so namreč prvi prišli na pomoč, ko je zagorelo v bejrutskem pristanišču. Fotografija, na kateri skušajo gasilci odpreti zaklenjena vrata skladišča, je nastala le nekaj trenutkov preden je požar dosegel amonijev nitrat, ki je vse skupaj poslal v zrak. Gasilci so bili na mestu mrtvi. Guverner Bejruta je potrdil, da je v pristanišču po eksploziji pogrešana skupina gasilcev.Tudi oseba, ki je posnela fotografijo, je v eksploziji umrla, zadnjo fotografijo pa so našli na mobilnem telefonu žrtve.Po spletu kroži tudi posnetek iz istega dela pristanišča, ko ga je zajel požar pred eksplozijo. Tudi avtentičnost videoposnetka, tako kot fotografije, so potrdili.