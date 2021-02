Pretkana osemletnica se je s trikom izognila šolanju na daljavo

Osemletnica je postala legenda na spletu, ko je njen stric razkril, kako je kar tri tedne za nos vlekla učitelje in starše. Nekega dne naj bi med poukom na daljavo čudežno prenehal delati zoom. Dva dni sta se njena starša trudila, da bi vzpostavila povezavo, učiteljica je celo sklicala nov »sestanek«, a zoom ji ni dovolil, da bi se pridružila skupini.



Tehnične težave so poskušali odpraviti celo računalniški učitelj in skupina za podporo učenju na daljavo, a tehničnim težavam kar ni in ni bilo videti konca. Po nekaj dneh so obupali in začeli deklico učiti na daljavo.



Nekega dne pa je mamica deklico poslala k svoji prijateljici, kjer naj bi se tudi učila. Ko se je deklica poskušala prijaviti, je mamina prijateljica slučajno videla, kaj deklica počne. »Uboga reva ni vedela, da bo njene prevare kmalu konec. Prijateljica jo je skrivaj opazovala. Po približno eni uri pouka je imela dovolj. Odjavila se je in približno dvajsetkrat namerno vtipkala napačno geslo. Ugotovila je, da zoom po nekajkrat vtipkanem napačnem geslu uporabnika blokira za določen čas. Večkrat, ko vtipkaš napačno geslo, dlje časa si blokiran.« Mamina prijateljica je še ugotovila, da zoom ne javi, da je bil račun blokiran, temveč, da si vpisal napačno geslo, četudi kasneje vpišeš pravilno kombinacijo.



Potegavščino je na spletu komentirala tudi dekličina mama, ki je zapisala, da je bilo to prebrisano, a da jo tudi razume in je ne krivi, da je pač enostavno imela dovolj pouka prek zooma. Čudijo se tudi, kako je deklica lahko tako dolgo za nos vlekla toliko odraslih, in sočustvujejo s starši, ki so verjetno ob tem, ko so jo poskušali prijaviti k pouku, doživljali velik stres.





