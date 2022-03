Pretesljivi prizori iz Mariupola: ruski vojaki bombardirali šolo, kjer so se skrivali otroci

Ruska vojska je v soboto v obleganem Mariupolu bombardirala šolo, kjer se je skrivalo okoli 400 ljudi. To so danes sporočile mestne oblasti. Podatkov o žrtvah še ni. O smrtnih žrtvah medtem poročajo iz drugih ukrajinskih mest, ki so prav tako tarče silovitega ruskega obstreljevanja, med drugim iz Mikolajeva in Harkova. Oblasti iz Mariupola so na telegramu sporočile, da je ruska vojska napadla šolo, kjer so se skrivali otroci, ženske in starejši.

Več tisoč civilistov evakuirali v Rusijo?

Ukrajinski poslanci pa so danes sporočili, da je bila v ruskem obstreljevanju uničena ena največjih evropskih tovarn jekla, tovarna Azovstal. Da so zadeli tovarno, je potrdil tudi generalni direktor, vendar ni razkril, kakšna je razsežnost škode. Lokalne oblasti v Mariupolu so sicer ruskim silam še očitale, da so proti njihovi volji v Rusijo evakuirale več tisoč civilistov, predvsem otrok in žensk. O tem poroča britanski BBC, pri čemer opozarja, da mu navedb še ni uspelo preveriti.

Iz Mariupola naj bi v soboto sicer uspelo zbežati 4100 ljudem, kar so sporočili iz urada ukrajinskega predsednika. Še okoli 2500 ljudi pa je po humanitarnih koridorjih zbežalo iz regij Kijev in Lugansk.

Ukrajina: Rusi želijo ustvariti pogoje za humanitarno krizo

Ruska vojska je v soboto zvečer poročala, da je iz samooklicanih ljudskih republik Donjeck in Lugansk ter drugih območij v Ukrajini v smeri Rusije zbežalo skoraj 16.400 ljudi. Ukrajinska vojska je v svojem dnevnem poročilu ocenila, da si ruske sile skušajo opomoči po hudi izgubi in škodi, ki jo je utrpela njihova oprema v soboto, obenem pa da skušajo namerno ustvariti razmere za humanitarno krizo na območjih pod svojim nadzorom, tako med drugim humanitarni konvoj s pomočjo nima dostopa do Hersona.