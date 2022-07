Prestavili bodo bazni tabor

Območje dozdajšnjega baznega tabora za vzpon na streho sveta ne bo več dolgo varno, zato ga bodo preselili do 400 metrov nižje, so naznanile nepalske oblasti, ki s strahom spremljajo taljenje ledenika Kumbu na 5365 metrih nadmorske višine.

4000 litrov urina izločijo plezalci vsak dan.

Krivi tudi plezalci

Seveda niso krive le podnebne spremembe, velik dejavnik je tudi človekovo delovanje, saj plezalci vsak dan izločijo 4000 litrov urina, za kuho in ogrevanje pa uporabljajo plin in kerozin, kar taljenje ledenika le še pospešuje. Kumbu je pretežno skalnat, a ga pokrivajo tudi večje zaplate izpostavljenega ledu. Ledenik izgublja kar 9,5 milijona kubičnih metrov vode na leto, območje okoli baznega tabora, ki ga vsako leto obišče okoli 1500 ljudi, pa se vsako leto zniža za meter.

Razpok v ledeniku je vse več, zato so nepalske oblasti sklenile, da bodo po priporočilu strokovnjakov bazni tabor spustili za najmanj 200 in največ 400 metrov, sicer bosta turizem in alpinizem potegnila kratko. Premik bo sicer prinesel nove zaplete, med drugim podaljšanje vzpona do naslednjega baznega tabora na poti na Mount Everest, a ukrep je nujen; izpeljati ga je treba najpozneje do leta 2024, so izračunali strokovnjaki, ki opozarjajo, da je zelo nevarno predvsem taljenje ledenih pečin, ki ustvarja vodne tokove in plazove.

Nekateri sicer menijo, da je ukrep pretiran ali vsaj prenagljen, nepalske oblasti pa se bodo glede selitve posvetovale še z lokalnimi skupnostmi in upoštevale tudi druga stališča. Na 8849 metrov visoko goro, najvišjo na svetu, se večina alpinistov še vedno poda z nepalske strani, zadnja leta pa se povečuje število plezalcev iz kitajske smeri.