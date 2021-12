Med snežnim metežem prespali kar v trgovini

Te dni je mnogo krajev po svetu zajelo močno sneženje. Še posebno hudo je bilo v predelih Danske, kjer je v le nekaj urah zapadlo tudi do 30 centimetrov snega in ljudje so obtičali, kjer so pač bili tisti trenutek. Za 24 zaposlenih in šest obiskovalcev je bilo to v Ikei. Ker jim je na parkiriščih zasnežilo avtomobile, pa tudi cestni delavci niso mogli tako hitro plužiti, so morali prenočiti kar v trgovini. Na njihovo srečo gre za trgovino s pohištvom, v kateri ne manjka razstavljenih postelj.

Pred vnovičnim odprtjem so zaposleni zamenjali posteljnino in razstavni prostor pospravili.

»Spali smo na razstavnih eksponatih v prvem nadstropju, prostora je bilo več kot dovolj, tudi postelj in kavčev,« je pozneje novinarju lokalnega časnika povedal vodja trgovine Peter Elmrose in dodal, da so si ljudje lahko izbrali posteljo, ki so jo želeli preizkusiti že med obiskom trgovine. Po njegovih besedah nikomur ni bilo hudega. »Gledali smo televizijo, tudi teh imamo v trgovini precej, kot nalašč je v sklopu prodajalne restavracija, prodajamo prigrizke, težko bi našli boljši kraj, kjer bi obtičali čez noč,« je v smehu povedal Elmrose, ki se je, enako kot preostali, strašno zabaval.

Ko so se zjutraj zbudili, so jih čakali cimetovi kolački in kava. »Zbrali smo se v restavraciji, nekateri zaposleni so za vse pripravili zajtrk, nato smo se odpravili domov. Ni nam bilo hudega. Čeprav smo bili sprva slabe volje, ker nismo mogli domov, se je večer sprevrgel v zabavno in edinstveno izkušnjo,« je dejal Erik Bangsgaard, ki je v Ikei obtičal skupaj z ženo. Seveda so zaposleni pred ponovnim odprtjem na posteljah zamenjali posteljnino in razstavni prostor pospravili. V službi so obtičali tudi zaposleni v trgovini z igračami tik ob Ikei. Čeprav jim ni bilo tako udobno kot sosedom, je eden od njih dejal, da je kljub temu srečen, da je ostal v trgovini, če bi obtičal kje na cesti, bi moral prespati v avtomobilu.