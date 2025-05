Presenečenje v Romuniji: ponovljene volitve so pritegnile veliko pozornosti

Skrajno desni evroskeptik George Simion, favorit in zmagovalec prvega kroga predsedniških volitev v Romuniji, je moral v nedeljskem drugem krogu priznati premoč sredinskega župana Bukarešte Nicusorja Dana, ki je presenetljivo prejel nekaj manj kot 54-odstotno podporo. V odzivu je Simion priznal poraz: »Rad bi čestital mojemu nasprotniku Nicusorju Danu. Zmagal je na volitvah, to je bila volja romunskega ljudstva.« A se je ob tem zavezal nadaljevanju boja za Romunijo in Romune ter jim v slogu ameriškega gibanja Maga obljubil, da jih bo zopet postavil na prvo mesto.

»To je zmaga ljudi, ki verjamejo, da se lahko Romunija spremeni v pravi smeri,« je podpornikom po zmagi dejal Dan. Dosedanjemu županu romunske prestolnice je na družbenem omrežju X čestitala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in pozdravila visoko volilno udeležbo. Danu je čestital tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »Za Ukrajino – kot sosedo in prijateljico – je pomembno, da je Romunija zanesljiva partnerica. In prepričani smo, da jo bomo imeli,« je med drugim zapisal na omrežju X po porazu kandidata, ki se zavzema za končanje vojaške pomoči Kijevu.

Ponovljene predsedniške volitve v Romuniji so pritegnile veliko pozornosti mednarodne skupnosti, ker je ustavno sodišče decembra lani razveljavilo novembrski prvi krog volitev, v katerem je presenetljivo zmagal skrajno desni kandidat Calin Georgescu. Temu je sodišče nato marca prepovedalo ponovno kandidaturo. Volitve so razveljavili zaradi nepravilnosti pri financiranju Georgescujeve kampanje in opozoril obveščevalcev o domnevnem ruskem vmešavanju.

V ponovljenem prvem krogu pred dvema tednoma je nato Simion, vodja opozicijskega desnega Zavezništva za enotnost Romunov (AUR), osvojil skoraj 41 odstotkov glasov. Svojo kampanjo je vodil z obljubo, da bo Romunijo postavil na prvo mesto, saj velja za oboževalca Donalda Trumpa. To je večkrat potrdil z izjavami, da želi postati romunski »maga predsednik«.

Dan je v prvem krogu osvojil le 21 odstotkov glasov, v drugem pa je računal na doslej neodločene volivce in tiste, ki ne podpirajo Simionovega nacionalizma in evroskepticizma. Njegova kampanja je minila v znamenju obljub o prozahodni usmeritvi države.