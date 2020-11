Presenečenje v ledu: časovna kapsula prehitro zapustila Arktiko

Led se tali veliko hitreje

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Člani ekspedicije so pričakovali, da led ne bo popustil še pol stoletja. FOTO: Getty Images

4

tisoč kilometrov je prepotovala kapsula.

Pričakovali so, da bo pod ledom počivala 50 let, a jo je že po dveh letih odplaknilo. Člani ruske ekspedicije na severni tečaj so namreč 2018. med svojo dogodivščino pustili dragocen spominek, časovno kapsulo, v katero so shranili fotografije posadke in ladje, različna pisma, dnevnike, vojaško značko in zemljevide.50 Years of Victory, 50 let zmage, je ime slovite ladje, ki je skupino avanturistov ponesla na najsevernejšo točko našega planeta, tam pa so sklenili pustiti tudi dragoceno sled, ki bi jo po njihovih izračunih morali prihodnji raziskovalci odkriti šele čez kakšnega pol stoletja. Ali pa najmanj čez trideset let, so napovedali manj optimistični, torej tisti, ki so se resneje zavedali tanjšanja ledu na Arktiki.Toda kapsula, v kateri so bili kontaktni podatki enega od udeležencev ekspedicije, blogerja po imenu Sveta, je pokukala na plan že po dveh letih in krenila na dolgo pot po morju, dokler se ni ustavila na obali irskega Donegala, 4000 kilometrov od starta. Tam sta jo opazila deskarjain, ki sta se sprva prestrašila kovinskega cilindra, saj sta menila, da gre za bombo. Pozneje sta se opogumila, prepričana, da je v kapsuli shranjen pepel pokojnika, ko pa jima je prijatelj, ki zna rusko, prevedel sporočilce na zunanji strani, sta jo odprla in navdušeno pregledala vsebino.Pozneje sta vzpostavila stik s Sveto, ki jima je navdušeno povedal svojo zgodbo, obenem pa ni skrival razočaranja, da je kapsula tako hitro zapustila severni tečaj, in zaskrbljenosti, saj se led na Arktiki očitno tali veliko hitreje od predvidevanj in globalno segrevanje, kot opozarjajo številni znanstveniki, terja veliko večji davek. Sophie in Conor sta sklenila, da bosta poskrbela za uradne prevode pisem in dnevnikov ter vsebino časovne kapsule nekje postavila na ogled.