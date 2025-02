Presenečenje na Kanarskih otokih: mirno letovišče premagalo turistične velikane

Puerto de Mogán na otoku Gran Canaria je premagal bolj znane destinacije in bil razglašen za najboljše letovišče na Kanarskih otokih, in sicer v anketi organizacije Which?, ki se ukvarja z ocenjevanjem različnih ponudb in izdelkov. Britanski počitnikarji so med drugim ocenjevali kakovost plaže, lepoto pokrajine, hrano in pijačo, nastanitev ter razmerje med ceno in kakovostjo.

Vrh lestvice 15 letovišč so zasedla manjša in mirnejša letovišča na Kanarskih otokih. Puerto de Mogán je prejel pet zvezdic za nastanitev, štiri zvezdice za hrano in pijačo, pokrajino ter razmerje med ceno in kakovostjo, tri zvezdice pa za mir in tišino. Playa Blanca na drugem mestu je najvišje uvrščeno letovišče s kanarskega otoka Lanzarote.

»Na južni konici otoka to prefinjeno letovišče ponuja sproščen življenjski ritem, anketiranci pa so ga opisali tudi kot prijazno do otrok,« navaja Which?. Playa Blanca je prejela tudi tri zvezdice za hrano in pijačo, anketiranci pa so pohvalili veliko izbiro kakovostnih restavracij. Na tretjem mestu so izenačeni Costa Adeje (Tenerife), Costa Teguise (Lanzarote) in Las Palmas (Gran Canaria). Za iskalce miru in tišine pa je prava izbira Playa de Santiago, saj je bila edina destinacija v raziskavi, ki je prejela štiri zvezdice v tej kategoriji.

Takole je videti manj priljubljena Playa del Ingles. FOTO: Nito100/Getty Images

Presenetljivo pa je po izbiri Britancev letovišče na Kanarskih otokih z najnižjo oceno Playa del Inglés na Gran Canarii. Čeprav ga vsako leto obišče na tisoče Britancev in se celo imenuje Angleška plaža, mnogim ne ustreza, verjetno tudi zaradi značilne gneče. Pri Which? menijo, da je na ocene Britancev vplival tudi odpor do turistov, ki ga zadnje čase zelo jasno pokažejo številni domačini. A. J.