Presedan v Vatikanu! Posnetek razkriva trenutek, ko je Leon XIV. sprejel papeško funkcijo (VIDEO)

Le nekaj ur po tem, ko je bil kardinal Robert Prevost imenovan za novega papeža, je Vatican News objavil video, ki prikazuje, kako novoizvoljeni papež pozdravlja vseh 133 kardinalov, ki so ga izbrali – poroča New York Post.

Ganljiv posnetek razkriva papežev značaj

Objavljeni posnetek prikazuje papeža Leona XIV., kako z objemom pozdravlja vsakega izmed 133 kardinalov – članov konklava, kar se razume kot globoko ganljiv izraz hvaležnosti za zaupanje, ki so mu ga izkazali. Gre za dejanje, ki je po mnenju mnogih že zdaj zaznamovalo osebnost novega papeža in nakazalo njegovo dostopnost ter čustveno povezanost z vodstvom Cerkve.

Video vključuje tudi trenutke, ko Leon XIV. vodi skupno molitev pred kardinalskim kolegijem, nato pa samostojno kleči v zasebni molitvi na molitvenem klopnem sedežu (prie-dieu), kar dodatno poudarja njegovo pobožnost in resnost do nove vloge.

(Oglejte si videoposnetek):

Kdo je papež Leon XIV.? Prvi Američan na čelu Katoliške cerkve

Robert Prevost, rojen leta 1955 v Chicagu, je postal prvi ameriški papež v zgodovini. Dolga leta je preživel kot misijonar v Peruju, nato pa je bil izvoljen za priorja avguštinske province »Mati dobrega sveta« v domači nadškofiji. Kasneje je postal generalni prior avguštinskega reda in to službo opravljal do leta 2013.

Leta 2014 se je vrnil v Peru, kjer ga je papež Frančišek imenoval za apostolskega administratorja škofije Chiclayo. Naslednje leto je bil imenovan za njenega škofa. Med letoma 2018 in 2023 je opravljal tudi funkcijo podpredsednika in člana stalnega sveta Peruanske škofovske konference.

(Oglejte si videoposnetek):

Kardinal kompromisa pred konklavom 2025

V dneh pred konklavom leta 2025 se je Prevost uveljavil kot možen kompromisni kandidat – možnost, ki naj bi jo podpirali tudi številni kardinali, če vodilni kandidati ne bi prejeli potrebne večine. Prav ta širša sprejemljivost mu je najverjetneje tlakovala pot do izvolitve.

Prvi veliki koraki novega papeža

Papež Leon XIV. bo svojo prvo mašo vodil v petek zjutraj v Sikstinski kapeli. Čez vikend pa bo z lože bazilike svetega Petra podelil svoj prvi nedeljski opoldanski blagoslov, kar bo hkrati njegov prvi javni nagovor vernikom v vlogi vrhovnega poglavarja Katoliške cerkve. Svet z nestrpnostjo pričakuje, kako se bo v nadaljevanju oblikoval pontifikat prvega ameriškega papeža.