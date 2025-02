Prepričan je, da se pod smetmi skriva bogastvo

O Jamesu Howellsu iz Walesa na Otoku so svetovni mediji pisali že večkrat. Še posebno se nanj spomnijo vsakič, ko se vrednost bitcoina močno poveča, zagotovo pa se tudi Howellsu močno kolca, ko je govor o bitcoinu. To kriptovaluto je namreč rudaril pred približno 15 leti, vrednost zbranih bitcoinov pa je danes več kot 700 milijonov evrov. A namesto da bi užival v neizmernem bogastvu, ker je pravočasno prepoznal potencial kriptovalute, razmišlja o smeteh, kjer je domnevno končal njegov računalniški trdi disk, na katerem je shranjeno njegovo bogastvo.

Trdi disk je menda pred 12 leti končal na velikem odlagališču odpadkov blizu mesta Newport v Walesu, ko ga je v smeti pomotoma odvrglo njegovo takratno dekle. Večkrat je poskušal dobiti dovoljenje za kopanje po odpadkih, da bi se dobesedno dokopal do dragocene strojne opreme, a mu ni uspelo. Šel je celo v tožbo proti mestu in zahteval več kot 600 milijonov dolarjev odškodnine. A tudi s tem mu ni uspelo, saj je primer januarja sodišče zavrnilo, ker da ni bilo »razumnih razlogov« za popolno sojenje, poročajo britanski mediji. Po mnenju sodišča je trdi disk zdaj last odlagališča.

Howells je nad odločitvijo sodišča razočaran, saj meni, da glede na to, da je bil njegov primer končan oziroma zavržen že na prvem zaslišanju, sploh ni imel možnosti za pojasnilo oziroma ni dobil priložnosti za pravico v kakršni koli obliki. »Toliko bi lahko pojasnili na sojenju in to je tisto, kar sem pričakoval.« Kot dodaja, ne gre za pohlep, »z veseljem delim zaslužek, vendar se nihče na položaju moči sploh ne želi pogovarjati z menoj«.

Kmalu po odločitvi sodišča je mesto Newport objavilo, da bo v letih 2025 in 2026 zaprlo odlagališče in na tem mestu zgradilo sončno elektrarno. Howells to vidi kot novo priložnost, da se dokoplje do bogastva, ki ga je ustvaril in je dobesedno končalo v smeteh. Napovedal je namreč, da bo, če mu bodo mestne oblasti Newporta to dovolile, odlagališče odkupil v sedanjem stanju. O tem se je že pogovarjal z investicijskimi partnerji in meni, da je kaj takega izvedljivo. »Potencialno bi me zanimal nakup odlagališča,« je povedal za BBC.

Čeprav je na odlagališču shranjenih 1,4 milijona ton odpadkov, se disk z bogastvom po nekaterih njegovih predvidevanjih in izračunih nahaja na delu, kjer je »le« okoli 100.000 ton odpadkov. A tudi če mu uspe načrt in kupi odlagališče ter na tako velikem območju čudežno najde disk, je vprašanje, ali bo po toliko letih še deloval oziroma ali bo res mogoče priti do podatkov in bitcoinov na njem.

Howells je ob napovedi mestnega sveta dejal, da so načrti za zaprtje odlagališča tako kmalu po zavrnitvi njegovega primera presenečenje: »Še posebno ker so na višjem sodišču trdili, da bi zaprtje odlagališča, da bi mi omogočili iskanje, imelo zelo škodljiv vpliv na prebivalce Newporta, medtem ko so hkrati nameravali odlagališče vseeno zapreti.«