Prepovedati hoče uživanje pasjega mesa

Psi naj bodo hišni ljubljenci in človekovi prijatelji!

Bo tradiciji uživanja pasjega mesa vendarle odklenkalo? Tako napoveduje južnokorejski predsednik, ki je prepričan, da se njegova država z vztrajanjem pri tej kulinarični navadi sramoti v mednarodnem prostoru.V Južni Koreji naj bi vsako leto snedli kar milijon psov, čeprav je poraba njihovega mesa iz leta v leto manjša; štirinožci so tudi na tistem koncu sveta čedalje pogosteje človekovi družabniki, med njihovimi velikimi ljubitelji je tudi sam predsednik. Uživanje pasjega mesa je čedalje večji tabu predvsem med mlajšimi generacijami, svoje pa seveda pridajo tudi borci za pravice živali, ki s predsednikom poudarjajo pomen izboljšanja oskrbe za zapuščene ljubljenčke in preprečevanja zakola psov in mačk za kulinarične namene.Južnokorejski zakon za zaščito živali sicer prepoveduje okrutne usmrtitve, a za zdaj še ne prepoveduje uživanja pasjega mesa, a naj bi se to v kratkem spremenilo, se nadeja predsednik. Kampanja za zaščito hišnih ljubljencev se je občutno okrepila pred olimpijskimi igrami 2018. v Pjongčangu, od takrat pa se število restavracij, ki ponujajo pasje meso, farm, kjer za te namene redijo živali, in tržnic, kjer prodajajo tovrstna živila, zmanjšuje iz leta v leto.Med kupci in uživalci pasjega mesa trmasto vztraja starejše prebivalstvo, poročajo tamkajšnji mediji, spremembam pa seveda odločno nasprotujejo številni lastniki farm, trgovci in lastniki restavracij.Predsednik je, kot rečeno, velik ljubitelj psov in tudi vesten gospodar; v Modri hiši, rezidenci v Seulu, ima več psov, med njimi tudi prvega rešenčka v predsedniški palači, Toryja.