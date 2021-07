Prepovedano mesto iz 700.000 kock

Ponosen na kitajsko dediščino

Uporabljal je klasične kocke in sestavne dele.

11

ton jih ima.

Lego kocke so ne le njegova strast, najbližji pravijo, da je z njimi kar obseden.je povsem sam kos obsežnim projektom, ki se jih običajno lotevajo ekipe, a Kitajec pravi, da svojega veselja (in taktike) ne želi deliti z nikomer.Tako je nedavno predstavil svoj najnovejši, dih jemajoči izziv: izdelal je pekinško Prepovedano mesto, največji kompleks palač na svetu iz zgodnjega 15. stoletja, ki se v izvirni obliki razprostira na 720.000 kvadratnih metrih površine: Lijeva različica je občutno manjša, a nič manj osupljiva, saj je izdelana iz kar 700.000 znamenitih kock! Celotna postavitev je dolga štiri metre, široka pa slab poltretji meter.Kitajec je izdelavi posvetil leto dni in tako poustvaril več kot 70 palač in 9000 drugih zgradb, stolpov in dodatkov, pozabil ni niti na obrambni jarek. Zahtevnost projekta, ki je zdaj prepričljiva maketa Prepovedanega mesta, pa nedvomno potrjuje podatek, da Li pri sestavljanju ni uporabljal nobenih posebnih kock, temveč je brskal le iz svoje velikanske zbirke klasičnih, najrazličnejših sestavnih delov.Li je zaupal, da se je v lego kocke zaljubil leta 2008, in od takrat jih le še zbira in iz njih izdeluje vse mogoče. Pohvali se, da je lastnik več kot 100kock in različnih delcev, ki skupaj tehtajo neverjetnih 11 ton! Priznava, da mu najbližji pravijo lego norec, sam pa se ob tem nasmiha in pristavlja, da si želi s svojimi konstrukcijami poudariti tudi bogato kitajsko zgodovinsko ter kulturno dediščino. Zato je tudi novi projekt poimenoval Jaz sem Kitajec in s tem poudaril moč svojega naroda, pojasnjuje avtor, ki se je med drugim podpisal že pod znameniti Notre-Dame in Westminstrsko palačo.