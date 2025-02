Prepovedali bi spominke s podobo Pabla Escobarja

V kolumbijskem kongresu so predlagali zakon, ki bi prepovedal prodajo spominkov z motivom narkokralja Pabla Escobarja. Medtem ko marsikdo podpira prepoved nošenja majic s podobo najhujšega zločinca v zgodovini Kolumbije, je precej tudi takih, ki jim prodaja tovrstnih spominkov prinaša večino prihodka.

Stranka si ogleduje oblačila s podobo kriminalca. FOTO: Juan David Duque/Reuters

Od smrti zloglasnega mafijskega šefa minevajo več kot tri desetletja, njegova javna podoba pa se še vedno ohranja ne le v Kolumbiji, temveč povsod po svetu. Številni Kolumbijci, predvsem iz revnejših predelov Medellina, mafijskega šefa kujejo v zvezde, saj je z denarjem od prodaje drog in izsiljevanja v najranljivejših soseskah gradil stanovanja, oboževalci po svetu pa opevajo njegov luksuzni življenjski slog iz Netflixove nanizanke iz leta 2015 Narcos.

Escobar je v Kolumbiji investiral v šole, športne objekte, zato je hitro postal ljubljenec revnih.

Kljub grozovitim zločinom se Escobarjev obraz še vedno pojavlja na majicah, pokrivalih, svečah, skodelicah. Zakonski osnutek se zavzema za prepoved vsakršnih predmetov in spominkov z njegovo podobo oziroma s podobo katerega koli obsojenega zločinca, kršilci bi dobili denarno kazen, prodajalcem pa bi začasno zaprli trgovine s spominki. Predlagani zakon je podprl tudi medellinski župan Federico Gutiérrez, češ da je prodaja tovrstnih spominkov žalitev mesta, države in žrtev Escobarjevega nasilja.

Kralj kokaina

Ob koncu 70. let 20. stoletja je bil Pablo Escobar (1949–1993) odgovoren za transport več kot polovice kokaina v ZDA. V Kolumbiji je investiral v šole, športne objekte, zato je hitro postal ljubljenec revnih in preprostih prebivalcev, ki so začeli tolerirati njegova nasilna dejanja in likvidacije (postal je neke vrste južnoameriški Robin Hood). Leta 1982 je bil celo izvoljen v kolumbijski kongres. Dve leti pozneje je moral, po objavi odkritja nelegalnega početja v medijih, zapustiti kongres.

Podporniki osnutka zakona v kolumbijskem kongresu si prizadevajo za preoblikovanje Escobarjeve javne podobe. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters

Leta 1989 je kolumbijska oblast pod pritiski ZDA sprožila lov nanj. V Kolumbiji je leto dni vladalo pravo vojno stanje (v bombnih napadih, likvidacijah, terorističnih akcijah je umrlo več kot 3000 civilistov in 650 vojakov in policistov). Escobar se je začel na skrivaj pogajati z vlado za prekinitev sovražnosti in ponudil predajo, pri čemer je zahteval, da bo zaprt v zaporu, ki si ga bo zgradil sam.

44 LET je dočakal zloglasni mafijec.

Še iz zapora vodil trgovino z mamili

Tedanji predsednik države César Gaviria je privolil v njegove pogoje. Escobar si je zgradil zapor na griču Catedral nad Medellinom, a dejansko je bila stavba razkošna vila, od koder je Escobar še vedno vodil trgovino z mamili. Situacija je postala absurdna za Američane in predsednika Gavirio, zato so ga hoteli premestiti v Bogoto.

Predlagani zakon je podprl tudi medellinski župan Federico Gutiérrez. FOTO: Partido Creemos/ Wikimedia Commons, javna domena

Escobar je pobegnil, zato je vlada razpisala nagrado v višini 6,5 milijona dolarjev za informacije (6,21 milijona evrov). Escobar se je skrival po različnih krajih, njegov kartel pa je počasi začel razpadati. Decembra 1993 ga je vojska izsledila, potem ko se je predolgo pogovarjal po telefonu s sinom. Pri pobegu je bil smrtno ranjen. Večino njegovega premoženja je prevzela država in Escobarjevi družini zaradi ogroženosti dodelila varovanje. Kljub temu se je družina odločila zapustiti Kolumbijo; ustalila se je v Argentini.