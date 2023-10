Prepovedali bi sežig Korana

Danska vlada je predstavila spremenjeni predlog zakona za prepoved sežiganja Korana v državi. Kot je sporočilo pravosodno ministrstvo v Københavnu, se predlog zdaj osredotoča na neustrezno obravnavo svetih spisov z velikim verskim pomenom za priznane verske skupnosti.

Prvotno naj bi predlog zakona zajemal skrunitev vseh predmetov pomembnega verskega pomena. O predlogu bo na seji 14. novembra razpravljal danski parlament. Po besedah pravosodnega ministra Petra Hummelgaarda je treba ukrepati proti sistematičnemu zasmehovanju, katerega namen je zgolj ustvarjati delitve in s tem vplivati na varnost Danske in danskih državljanov.

Na Danskem in tudi Švedskem je v preteklih mesecih prišlo do sežigov Korana na javnih mestih, kar je sprožilo številne odzive in celo nasilne proteste v muslimanskih državah, ki so vodili tudi do zaostritve v dvostranskih odnosih.

Danska vlada je zato konec avgusta napovedala, da bo poiskala pravne načine za kazenski pregon takšnih dejanj. Vendar cilj menda ni omejevanje ustavno varovane svobode izražanja. Ministrstvo za pravosodje je ob sklicevanju na podatke policije zapisalo, da je bilo med 21. julijem in 24. oktobrom skupno 483 demonstracij, na katerih naj bi zažigali knjige ali zastave.

Švedska vlada je skrunitve Korana obsodila kot žaljiva in nespoštljiva dejanja ter jasne provokacije. Vendar svojo odločitev, da tovrstne proteste dovoli, brani kot izraz ustavnih pravic do svobode zbiranja, izražanja in protestov. STA