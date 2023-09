Prepoved mobilnih telefonov v šolah

Na Hrvaškem so lani izvedli veliko raziskavo o uporabi in morebitni prepovedi mobilnih telefonov v osnovnih šolah. Izkazalo se je, da slednjo podpira več kot 85 odstotkov osnovnošolskih učiteljev, 53 odstotkov učencev petih razredov in 31 odstotkov učencev sedmih razredov. Avtorji raziskave so poudarili, da naklonjenost prepovedi kaže, da je uporaba mobilnih telefonov v hrvaški osnovnošolski vzgoji in izobraževanju neprimerna.

Čeprav so s hrvaškega ministrstva za znanost in izobraževanje sporočili, da ne razmišljajo o splošni prepovedi mobilnih telefonov na šolah, je že veliko šol uporabo prepovedalo, in sicer so v dogovoru s starši sprejeli interni predpis.

Med prvimi je bila pred petimi leti OŠ Petra Preradovića v Zagrebu. Kot je za hrvaško televizijo pojasnil ravnatelj Denis Žvorc, so se za to odločili, ker so opazili, da se učenci med odmorom ne družijo in ne pogovarjajo, »ampak tipkajo po mobitelu«. Kaplja čez rob je bila, ko so učenci snemali eno od učenk s težavami v razvoju in video objavili na družbenih omrežjih. Ravnatelj je dodal, da so odločitev šole podprli tudi starši. Odkar so jo sprejeli, se učenci med odmorom več družijo, pouk pa poteka mirneje.

Med evropskimi državami so se za prepoved uporabe mobilnih telefonov v šolah že odločili v Franciji in na Finskem, z začetkom prihodnjega leta pa jih bodo prepovedali tudi na Nizozemskem.