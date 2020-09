Prepotovala 8000 kilometrov

Mnogi so poročali o pošastnih pajkih, ki da so se pritihotapili na drugo celino z velikanskimi pošiljkami banan, tokrat pa je bila slepa potnica mnogo prijaznejša in nadvse simpatična. V Združeno kraljestvo je iz daljne Kolumbije pripotovala miniaturna drevesna žabica, opravila je neverjetno pot 8000 kilometrov, povsem nepoškodovana. Gosti se s črički in muhami Obstaja okoli 800 različnih vrst drevesnih žab, več kot 600 pa jih živi v Južni in Srednji Ameriki. Po večini so velikosti palca, zanimive pa so zaradi prilagoditvene barve in načina prehranjevanja: pri tlačenju hrane v usta si namreč pomagajo z očmi, ki jih tako močno zatisnejo, da hrano odrinejo v lačno odprtino. No, nepričakovano potnico iz Kolumbije so odkrili zaposleni v živilski prodajalni v valižanskem kraju Llanelli, ki so žabico, k sreči povsem nepoškodovano, rešili iz šopa banan, malo dvoživko pa so potem prepustili skrbnemu društvu za zaščito redkih živali. Žabico so seveda tudi poimenovali, zdaj je znana kot Asda, po trgovski verigi, v kateri so jo odkrili, strokovnjaki pa domnevajo, da je večino poti preživela v hibernaciji in se tako zaščitila pred lakoto, žejo in spremembo temperature. Zdaj je vse prej ko natlačena med bananami, v društvu v Pembrokeshiru, kjer so jo najprej gostili, so ji pripravili prostoren terarij, v katerem so vzpostavili razmere kot v njeni rodni Kolumbiji, med drugim se je vsak dan gostila s črički in muhami, zdaj pa je njen dom center za eksotične živali Silent World Zoo To You. Vprašanje pa seveda ostaja, koliko bo pogrešala družbo svoje vrste, toda Asda je že dokazala, da ima debelo kožo.



No, glede na to, da so izvozniki južnega sadja pred časom opustili sporno škropljenje sadja pred potovanjem na drugi konec sveta in da zato med pošiljko preživi marsikateri nepričakovani potnik, se ji bo morda nekoč pridružilo še kakšno bitjece.