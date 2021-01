Preplah v prestolnici, priče poročajo o dimu (VIDEO)

Stavbo Kapitola v Washingtonu so dva dni pred prisego novega predsednika ZDAzaprli zaradi varnostne grožnje. Iz stavbe, ki so jo 6. januarja zavzeli podporniki odhajajočega predsednika, evakuirajo ljudi.V Washingtonu pred inavguarcijo Bidna, ki se je Trump in njegova ženane bosta udeležila, velja obsedeno stanje, v mestu so že nekaj dni tudi člani Nacionalne garde.Priče so poročale o dimu blizu Kapitola. Gasilci so se odzvali na požar v bližini, ogenj pa so že pogasili. Kot se je izkazalo, so pod bližnjim mostom zagorele stvari, ki jih je tam imel neimenovani brezdomec.Pred predajo oblasti pa ni napeto le v Washingtonu. V vseh 50 zveznih državah in okrožju Kolumbija so pripravljeni na morebitne nasilne proteste. Zvezni preiskovalni urad FBI je opozoril, da bi lahko prišlo do oboroženih pohodov Trumpovih podpornikov po prestolnicah zveznih držav.