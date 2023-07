Preplah na hrvaški obali: kopalci so dobili visoko vročino in drisko, tudi bruhali so

Na družbenih omrežjih so se te dni pojavile informacije o nenavadni okužbi med ljudmi, ki so se kopali na območju Borika pri Zadru. Večina obolelih ima simptome črevesne viroze, kot so povišana telesna temperatura, driska ali bruhanje. Nekateri pravijo, da se prenaša črevesna viroza, drugi pa, da se bolezni pojavijo zaradi fekalnih izpustov v morje.

Da bi preverili, kaj se dogaja v Boriku, je Slobodna Dalmacija poklicala zadrsko Odvodnjo. Direktor Grgo Peronja trdi, da na tisti strani obale že leta ni nobenih kanalizacijskih izpustov in da je celoten hotelski kompleks na Boriku priključen na sisteme, ki gredo proti vzhodu, proti središču mesta.

Kaj se potem dogaja, zakaj se širijo zgodbe o tem, kako so se kopalci v peščenem zalivu v Boriku in na bližnji plaži proti Diklu zbudili s črevesnimi težavami, in kakšna je kakovost morja v teh krajih? Vodja službe za zdravstveno ekologijo in varstvo okolja v Zavodu za javno zdravstvo Zadar je potrdil, da so v zadnjih petnajstih dneh zaradi pojava informacij, da imajo nekateri ljudje simptome viroze, večkrat testirali kakovost morja, a bistvenih odstopanj niso ugotovili.

Dodal je, da so v začetku julija dobili prijavo, da se je v hotelu Donat pojavila okužba. Služba za epidemiologijo je ugotovila dva primera rotavirusa - enega pri odrasli osebi, ki je bivala v hotelu, in enega pri otroku, ki ni bil gost hotela. Pri tem niso izključil možnosti, da sta se z virusom okužila s peskom na plaži.

Epidemiolog Alan Medić je izpostavil, da številni kopalci bruhanje in drisko pripisujejo »poletni virozi«, zaradi česar ne prinesejo blata na analizo. Opozoril je še, da rotavirus ostane v okolju tudi do nekaj dni.

Medić je za Slobodno Dalmacijo povedal, da so do pred enim tednom prihajale posamezne prijave gastroenterokolitisa, katerega simptomi so driska in bruhanje, pri otrocih, nekateri od teh pa so se kopali na plaži v Boriku.

»Rotavirus lahko ostane na pesku«

»Vendar je ta peščena plaža majhna in na njej se zadržuje veliko otrok, zato pojav virusa tako kot tudi na drugih območjih, kjer se na enem mestu zadržuje veliko število otrok, torej v kolektivih, kot so igrišča in vrtci, ni redkost. Rotavirus lahko ostane na pesku, ki ga morje ni odplaknilo, otroci si lahko na plaži izmenjujejo igrače, lahko se prenaša tudi po zraku, in ker je plaža zelo nagnetena, je možno, da več ljudi zboli,« poudarja dr. Medic, ki tudi svetuje, da otrok, še posebno imunsko oslabelih, ne vodimo na prepolne plaže.

»Če vidite, da je velika gneča in da morje ni čisto, torej, da je motno, se ne kopajte tam, poiščite drugo lokacijo. Res imamo dobro morje, a poleti se prebivalstvo zelo poveča in nemogoče je, da bi bilo stanje na vseh plažah enako odlično,« pravi dr. Medić, v upanju, da bodo do konca tedna dobili izvide.

z državnega inšpektorata so medtem sporočili, da bodo dali več informacij o okužbi po končanem inšpekcijskem nadzoru.