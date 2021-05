Preobrat: razvpita razstava v Bruslju vendarle bo

Potem ko so pred desetimi dnevi v Evropskem parlamentu potrdili odpoved razstave slovenskih umetniških del v Bruslju, ki bi bila na ogled v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, so danes z ministrstva za kulturo sporočili, da je razstava potrjena. Kot so zapisali, bo postavljena pod pogoji, kot jih je določil in zahteval minister Vasko Simoniti.



Razstava sodobne slovenske likovne umetnosti z naslovom Živimo v vznemirljivih časih tako ne bo odpovedana. »V Sloveniji izbrana dela in dela iz stalne zbirke Evropskega parlamenta bodo razstavljena v dveh sklopih. Na razstavi in v spremljajočem katalogu bo poudarek na delih umetnic in umetnikov, ki so bili za to priložnost izbrani v Sloveniji,« so še zapisali na ministrstvu za kulturo.

Ni bil pravočasno obveščen

Odpoved razstave, ki so jo potrdili 17. maja v Evropskem parlamentu, je naletela na številne odzive javnosti in medijev. Začasne razstave, ki spremljajo polletna predsedovanja držav članic Svetu EU, v Evropskem parlamentu obstajajo od leta 2011. Parlament jih pripravlja v sodelovanju z organi nacionalnih vlad vsakih šest mesecev in običajno vključujejo umetnine iz umetniške zbirke Evropskega parlamenta ter dodatne eksponate, ki jih zagotavlja predsedstvo.



Simoniti je razstavo odpovedal, ker po lastnih besedah ni bil pravočasno seznanjen s pogoji za njeno postavitev. »Odločitev o tem, da se razstava odpove, je bila moja,« je pred dnevi povedal v pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju.

Kaj je ministra motilo

Med drugim naj bi ministra zmotilo, da ima Evropski parlament svojo zbirko slik, ki jih želi tudi predstaviti na tej razstavi. Na vprašanje, zakaj ga je zmotilo, da bi bilo razstavljeno oboje, je odgovoril: »Ker bomo mi odločali, kaj bo tukaj.« »Noben uradnik ne bo postavljal pogojev. Torej, lahko jih postavlja, jaz jih pa lahko ne sprejmem,« je dejal.



Projekt so zaupali poznavalcu slovenske likovne umetnosti, kustosu Koroške galerije likovnih umetnosti Marku Košanu. Direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti Andreja Hribernik je sicer ob odpovedi razstave zapisala, so bili seznanjeni s pogoji in prakso razstavljanja umetniških del iz zbirke Evropskega parlamenta ob priložnostni razstavi. Obenem so bili seznanjeni tudi z avtorji in deli, ki se nahajajo v omenjeni zbirki. »S tem, da se ta dela razstavijo vzporedno z izborom 13 del kustosa Marka Košana, nikoli nismo imeli težav,« je poudarila.

