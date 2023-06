Preobrat glede slavnega faraona: ni bil pohabljenec, ampak bojevnik (FOTO)

Vse do danes je veljalo, da je bil Tutankamon, najslavnejši egiptovski faraon, krhek in pohabljen. Znanstveniki so slednje sklepali med drugim zaradi palic, ki so jih našli v njegovi grobnici – kar 130 so jih zakopali skupaj z njim. Menili so, da je Tutankamon lahko hodil le z njihovo pomočjo. A novi dokazi kažejo drugačno zgodbo, zato je zelo mogoče, da so se pri ugibanju o vlogi pokopanih palic ušteli.

Slaven je zato, ker je njegova grobnica ostala nedotaknjena 3000 let. FOTO: Getty Images

Trije strokovnjaki, ki so se v teh dneh zbrali na znanstvenem festivalu Cheltenham v Veliki Britaniji, menijo, da so dosedanje predstave o faraonu napačne. »Študirala sem Tutankamona in po mojem ni nobenih dokazov, da je bil pohabljen. Videla sem mumije, ki so bile videti, kot da imajo deformirano stopalo na enak način,« pojasnjuje biomedicinska egiptologinja Sofia Aziz in dodaja, da ne gre za prave patološke spremembe. Kar se tiče palic, je prepričana, da so bile zgolj vladarjev simbol, ne pa pomoč pri hoji. Podvito stopalo, o katerem v zvezi s Tutankamonom govorijo starejši znanstveniki, naj bi bilo pravzaprav zgolj posledica mumificiranja: spremembe naj bi torej nastale šele po smrti.

Postal slaven

Nogo je, meni Azizova, preoblikovalo tesno prevezovanje trupel. Da manjka srednja kost v kazalcu leve noge, pojasnjuje s transportom mumije. Prepričana je, da se je drobna kost med potjo izgubila ali pa jo je kdo vzel za spominek. »Njegovi nogi sta simetrični – če bi res imel deformacijo, podvito stopalo, bi težko hodil, vendar dolge kosti v nogah ne kažejo na to,« pravi egiptologinja, ki je proučevala že najmanj 50 mumij.

Podvito stopalo je najbrž posledica mumifikacije. FOTO: Griffith Institute

Tutankamon je postal slaven, ker je njegova grobnica ostala nedotaknjena skoraj 3000 let po njegovi smrti. V nasprotju z njim so grobnice drugih faraonov že prej oskrunili in oropali. Faraon je postal že pri devetih letih, leta 1336 p. n. š., nato pa je pri 19 nenadoma umrl. Pogled na Tutankamona kot pohabljenega šibkega kralja je široko razširjen, vendar pa manjši del raziskovalcev opozarja, tudi Azizova, da so v grobnici našli orožje in drugo opremo bojevnika.

Kost nožnega prsta naj bi se izgubila ali pa jo je nekdo vzel za spomin.

Poleg Azizove sta na festivalu v prid teoriji o Tutankamonu kot bojevniku nastopila kurator muzeja v Manchestru dr. Campbell Price in častni predsednik Sveta za britansko arheologijo Raksha Dave.