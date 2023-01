Premierka ne zmore več, napovedala je odstop

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je napovedala skorajšnji odstop, saj da nima več energije, da bi nadaljevala. Novo Zelandijo je uspešno in odločno vodila zadnjih šest let, uradno pa se bo umaknila do 7. februarja, že v nedeljo bodo člani njene laburistične stranke izbrali novega voditelja.

Kakor je povedala Ardernova po letnem srečanju svoje stranke, si je med poletnimi počitnicami vzela čas, da bi ugotovila, ali bo našla dovolj energije in volje, da bi nadaljevala delo na čelu države. »Žal je nisem, in če bi nadaljevala, bi Novi Zelandiji storila krivico,« je dejala.

Leta 2017 je z izvolitvijo na parlamentarnih volitvah s 37 leti postala najmlajša predsednica vlade na svetu. Naslednje leto je postala druga svetovna voditeljica, ki je med vodenjem države rodila otroka. Pred njo je to storila le pakistanska premierka Benazir Buto, in sicer leta 1990.

Ardernova je Novo Zelandijo vodila skozi pandemijo koronavirusa in recesijo, ki ji je sledila, uspešno je prebrodila tudi več drugih kriz, med njimi teroristični napad v mošeji v Christchurchu marca 2019, ko je bilo ubitih 51 ljudi, in izbruh vulkana Whakaari, ki je decembra istega leta zahteval 21 življenj.

2017. je postala najmlajša predsednica vlade na svetu.

Kakor je povedala odhajajoča premierka, je bilo zadnjih pet let in pol »najbolj izpolnjujočih« v njenem življenju, a da so zahtevala tudi svoj davek. »Dejansko nikoli ni bilo trenutka, ko bi se nam zdelo, da le vodimo državo,« je dodala.

Priljubljenost laburistične vlade pod vodstvom Jacinde Ardern je med vsemi krizami močno upadla, še posebno zaradi rastočih cen življenjskih stroškov, strahu pred kriminalom in neizpolnjenih volilnih obljub.