Premierja zaradi covida-19 prepeljali v bolnišnico

Kupili neprimerne respiratorje

Premierja Federacije BiHso morali zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja prepeljati v bolnišnico, je sporočil njegov svetovalec»Premier zaradi pljučnice potrebuje bolnišnično zdravljenje,« je povedal Blagojević in pojasnil, da je Novalić čez dan občutil slabost in dobil vročino. Nato so ga na sprejeli v bolnišnici Podhrastovi v Sarajevu, kjer zdravijo bolnike s covidom-19. Televizija N1 poroča, da mu morajo zaradi vnetja obeh pljučnih kril umetno dovajati kisik.Okužbo z novim koronavirusom so premierju Federacije BiH potrdili v ponedeljek. Prve simptome okužbe je zaznal na obeleževanju 25. obletnice genocida v Srebrenici pretekli teden. Novalić je sicer pod plazom obtožb, da je povezan z afero glede nelegalne nabave respiratorjev v višini 5,3 milijona evrov med prvim valom epidemije. Kasneje se je izkazalo, da ti respiratorji splih niso uporabni za okužene z novim koronavirusom.Razmere glede pandemije covida-19 so se v BiH v zadnjem času močno zaostrile. V zadnjem dnevu so potrdili 223 novih okužb, od tega 137 v Federaciji BiH. V vsej državi so doslej potrdili več kot 7000 okužb, umrlo je 232 ljudi. Novalić je sicer že drugi premier kakšne evropske države, ki je moral zaradi novega koronavirusa poiskati pomoč zdravnikov. Aprila se je precej poslbšalo stanje britanskega premirja, ki je pristal na intenzivnem oddelju. Po prihodu iz bolnišnice je priznal, da je njegovo življenje viselo na nitki