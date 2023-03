Premier je zavozil med pandemijo

Vsi se še spominjamo grozljivih prizorov iz Italije, predvsem iz Bergama, kjer je bil februarja 2020 eden največjih izbruhov pandemije covida-19 ob njenem prihodu v Evropo. Vojaški tovornjaki so krste zaradi velikega števila žrtev v kolonah vozili na upepelitev. Na tem območju je pandemija med februarjem in aprilom 2020 zahtevala skoraj 6000 smrtnih žrtev več, kot je bilo povprečje v prejšnjih letih, ki je znašalo približno 800 smrti. Tragedija je v Italiji, ki je bila z več kot 185.000 smrtnimi primeri ena najbolj prizadetih držav na svetu v pandemiji, pustila globoke rane.

Še vedno je živ spomin na dolge kolone vojaških tovornjakov s krstami žrtev. FOTO: Reuters

Državno tožilstvo v Bergamu je pred tremi leti uvedlo preiskavo proti nekdanjemu italijanskemu premierju Giuseppeju Conteju in nekdanjemu ministru za zdravje Robertu Speranzi zaradi obtožb o malomarnosti in nesposobnosti pri obvladovanju prve faze pandemije spomladi leta 2020.

Po zaključku preiskave, ki so jo koordinirali trije tožilci, je tožilstvo identificiralo 19 osumljencev. Ob Conteju in Speranzi so osumljeni tudi predsednik dežele Lombardije Attilio Fontana, nekdanji visoki zdravstveni predstavnik dežele Giulio Gallera ter predsednik italijanskega inštituta za javno zdravje ISS Silvio Brusaferro. Vsi naj bi podcenjevali širjenje novega koronavirusa, čeprav so podatki kazali, da se razmere hitro slabšajo, in to v času, ko je bila policija že pripravljena izolirati ta območja in tako ustaviti širjenje novega koronavirusa.

185 tisoč žrtev pandemije je bilo v Italiji.

Conte, ki je zdaj predsednik opozicijskega Gibanja pet zvezd, je izrazil pripravljenost na sodelovanje s pravosodnimi organi in poudaril, da je miren, saj je »vedno deloval z največjo predanostjo in polnim občutkom odgovornosti v interesu Italijanov«.