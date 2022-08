Prek spletne platforme sta najela stanovanje, ko je ležal na kavču, pa se mu je zazdelo ...

Irec Dougie Hamilton je bil šokiran, ko je odkril, kaj je v digitalni uri v stanovanju, ki ga je najel s svojo izbranko med obiskom Toronta. Parček se je po prihodu v mesto ves dan ukvarjal z ogledovanjem, v stanovanje pa je prispel šele zgodaj zvečer. Stanovanje v središču mesta, ki sta ga najela prek strani Airbnb, se je zdelo idealno za njun obisk Kanade, a sta že po 20 minutah bivanja ugotovila, da tam ne želita biti, poroča Večernji.

Dougie je ležal na kavču, in ko je pogledal na digitalno uro, je na njej opazil nekaj čudnega. Povezana je bila z žico, podobno polnilniku za mobilni telefon, kar je pri njem takoj vzbudilo sum.

»Čudno sem se počutil, ko sem samo pomislil na to, in rekel sem si, naj ne bom nor. Ampak nekaj mi ni dalo miru ... Izvlekel sem polnilnik in zagledal baterijo na zadnji strani. Ko sem podrobneje pogledal sprednji del ure, sem opazil, da je notri kamera,« je povedal Irec, ki je svojo izkušnjo delil tudi na facebooku.

Kamera je bila usmerjena v dnevno sobo in spalnico, zato sta zakonca takoj poklicala policijo, lastnika stanovanja pa prijavila spletni strani, kjer se oglaša. Airbnb je takoj odpovedal sodelovanje z lastnikom stanovanja, ki je oddajal še šest drugih nepremičnin, paru pa so ponudili brezplačno nastanitev v enem od treh luksuznih hotelov v bližini.