Pred strmoglavljenjem pilot vprašal kolega: Zakaj si prekinil dotok goriva?

Tik pred strmoglavljenjem letala družbe Air India minuli mesec, v katerem je umrlo 260 ljudi, je bila prekinjena oskrba motorjev z gorivom. Obe stikali sta bili premaknjeni v položaj za ustavitev dotoka, pri čemer naj glede na posnetke iz pilotske kabine tega ne bi storil noben od pilotov, so pokazali prvi izsledki preiskave.

Letalo boeing 787-8 Dreamliner je bilo 12. junija namenjeno na letališče Gatwick v Londonu, vendar je skoraj takoj po vzletu padlo na naseljeno območje med letališčem in bolnišnico v Ahmedabadu v indijski zvezni državi Gujarat. Umrlo je 242 ljudi na krovu - vsi razen enega -, poleg tega pa še 19 ljudi na tleh.

Indijski urad za preiskavo letalskih nesreč v danes objavljenem 15 strani dolgem poročilu navaja, da sta stikali za gorivo v trenutku, ko je letalo doseglo najvišjo zabeleženo hitrost, eno za drugim prešli iz položaja za dotok v položaj za ustavitev.

Na posnetku dogajanje v pilotski kabini je slišati enega od pilotov, ki vpraša drugega, zakaj je prekinil dotok goriva. Drugi mu odgovori, da tega ni storil, navaja poročilo. Letalo je nato hitro začelo izgubljati višino.

Krivde ne pripisujejo nikomur

Stikali sta se vrnili v položaj za dotok goriva in motorja sta znova začela pridobivati moč, a eden od pilotov je takrat že poslal klic v sili. Kontrolorji zračnega prometa so ju vprašali, kaj je narobe, nakar so zagledali strmoglavljenje letalo in na prizorišče poklicali reševalce.

Poročilo zaenkrat ne ponuja drugih zaključkov in nikomur ne pripisuje krivde za nesrečo. Celotna analiza dogajanja naj bi trajala še več mesecev.

Obenem pa poročilo v prvih ugotovitvah navaja še, da je ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) leta 2018 objavila informacijo o možnosti samodejne sprostitve stanja zaklepa pri stikalih za gorivo pri boeingih 737.

Čeprav tega takrat niso opredelili kot nevarno stanje, ki bi terjalo resnejšo direktivo, je družba Air India povedala preiskovalcem, da ni izvedla predlaganih inšpekcij, ker da so bile zgolj priporočene in ne obvezne.