Prehitro kopičenje CO2 v ozračju

Ogljikov dioksid se v ozračju kopiči hitreje, kot je treba za omejitev globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, je sporočila britanska meteorološka služba (UK Met Office). Ta ocenjuje, da je trenutno segrevanje okoli 1,3 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo.

Ta omejitev je ključni cilj pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015, ki se zdi vse bolj nedosegljiv. Meteorološki urad napoveduje, da bodo ravni CO 2 dosegle vrh maja pri 426,6 delca na milijon (ppm), kar je po ocenah višje kot kadar koli v zadnjih dveh milijonih let. Kot pravijo, bi bilo brez absorpcije rastlin in oceanov povečanje CO 2 dvakrat večje. El Niño je zmanjšal sposobnost oceanov za absorpcijo CO 2 , kar vpliva na visoko koncentracijo.

