Pregreto ozračje: Biden zagrozil Putinu

Ameriški predsednik Joe Biden je dan po virtualnem vrhu z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom novinarjev danes dejal, da je Putinu v primeru ruskega napada na Ukrajino zagrozil s »tako resnimi gospodarskimi posledicami, kakršnih še ni videl«. Biden je ob tem zagotovil, da je Putin razumel sporočilo.

»Dal sem mu jasno vedeti da bodo, če napade Ukrajino, resne posledice, resne posledice - gospodarske posledice, kakršnih še ni videl, ali jih ni videl še nihče,« je dejal Biden.

Dodal je, da bi poleg gospodarskih sankcij ruski napad na Ukrajino tudi sprožil okrepljeno vojaško prisotnost ZDA na ozemlju članic zveze Nato v Vzhodni Evropi.

»Verjetno bomo morali okrepiti prisotnost v Natovih državah, da jih pomirimo, še posebej tiste na vzhodnem robu. Ob tem sem dal jasno vedeti, da bomo Ukrajini zagotovili zmogljivosti za obrambo,« je dejal Biden.

Vnaprej je predsednik ZDA grožnjo zmanjšal s tem, ko je priznal, da napotitev ameriških enot za obrambo Ukrajine ni v igri, ker Ukrajina ni članica zveze Nato. »Imamo moralno in pravno obvezo do zaveznic Nata po 5. členu. To je sveta obveza, ki pa ne seže do Ukrajine,« je še dejal Biden.

Putin: Rusija ima pravico braniti svojo varnost

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem prvič javno spregovoril o zaostrovanju napetosti med Rusijo in zavezništvom Nato. Vztrajal je, da ima Rusija »pravico braniti svojo varnost«, ni pa želel izrecno odgovoriti, ali načrtuje invazijo na Ukrajino.

Na novinarski konferenci po srečanju z grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom je zagovarjal rusko »prijateljsko zunanjo politiko«, Natu pa očital izzivalno in »najmanj neprijateljsko« politiko do Rusije.

Ameriški predsednik je medtem govoril z voditelji Združenega kraljestva, Francije, Nemčije in Italije. Evropskimi zavezniki so sporočili, da bi imel ruski napad na Ukrajino hude posledice.