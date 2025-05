Predstavili dragoceni rokopis, ki je dolgo veljal za izgubljenega

Fundacija Richarda Wagnerja iz bavarskega Bayreutha je ob letošnjem 212. rojstnem dnevu slavnega skladatelja javnosti prvič predstavila prvo različico rokopisa libreta opere Tannhäuser, ki je dolgo veljala za izgubljeno. Wagnerjev muzej je rokopis pridobil na lanski dražbi avkcijske hiše Christie's iz Londona za 140.000 evrov. Libreto velja za najpomembnejši Wagnerjev rokopis, ki je prišel na trg v zadnjih 20 letih.

Dolžni smo poskrbeti, da so takšni predmeti v javni lasti in ne izginejo v zasebnih trezorjih.

Nemški skladatelj Richard Wagner ga je leta 1852 podaril prijatelju Wilhelmu Baumgartnerju iz Züricha. Nato se je sled za njim izgubila – vse do leta 1996, ko ga je neznani pošiljatelj dal na dražbo pri Sotheby's, nakar je končal v zbirki zbiralca umetnin Helmuta Nanza; ta je umrl leta 2020. Konec lanskega leta so libreto ponovno prodajali na dražbi.

Rokopis vsebuje številne popravke, črtanja in dodatke. V primerjavi s čistopisom, ki je prav tako v Bayreuthu, so med obema številne razlike. Zaradi tega je prvi rokopis zanimiv za raziskovalce, saj omogoča globok vpogled v genezo dela, ki je imelo premiero leta 1845 v Dresdnu.

Uvedel vodilni motiv Nemški operni skladatelj, dramatik, pesnik, pisatelj, gledališki režiser in dirigent Richard Wagner velja za utemeljitelja opere kot celovitega glasbeno-dramskega gledališkega projekta Gesamtkunstwerk (celostna umetnina). Po osnovni usmeritvi je bil romantik. Uvedel je t. i. melodični vodilni motiv, vezan na posamezne like in ideje, s tem pa odprl pot k novi glasbi in atonalnosti. Tematsko se je opiral predvsem na germansko mitologijo.

Po poročanju bavarskih medijev rokopis obsega izvirno ovojnico, naslovnico in 17 strani na desetih dvojnih listih. Na koncu je podpis Richarda Wagnerja. Datum nastanka rokopisa so določili med 29. januarjem in 22. marcem 1843. Prvotni naslov rokopisa je bil Der Venusberg (Venerina gora). Na 212. rojstni dan Richarda Wagnerja (1813–1883), 22. maja 2025, so rokopis prvič predstavili javnosti v Wagnerjevi vili Wahnfried v Bayreuthu.

Narodni arhiv Richarda Wagnerja v Bayreuthu poseduje največjo Wagnerjevo zbirko na svetu. »To pomeni, da smo dolžni poskrbeti, da so takšni predmeti v javni lasti in ne izginejo v zasebnih trezorjih,« je poudaril direktor muzeja Sven Friedrich.

Rokopis so prvič predstavili javnosti v Wagnerjevi vili Wahnfried v Bayreuthu. FOTO: Dickbauch/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0