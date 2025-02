Predsednika ZDA in Rusije bi sama končala vojno v Ukrajini

Čez natanko deset dni bodo od začetka ruske agresije na Ukrajino minila tri leta. Smo po vsem tem času, še posebno zaradi Donalda Trumpa, ki je šele pred manj kot mesecem dni prevzel v roke predsednikovanje Združenim državam Amerike (ZDA), končno blizu začetka konca krvave morije?

Za zaprtimi vrati pogovori o tem že aktivno potekajo, pa bodo v kratkem postali javni? Trump je v sredo sporočil, da se je po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, kar je bil tudi njun prvi potrjeni stik po vrnitvi republikanca v Belo hišo. Pri tem pa da sta se strinjala, da bosta nemudoma začela pogajanja o končanju vojne v Ukrajini. Trump je še dejal, da pričakuje, da se bosta s Putinom sešla v Savdski Arabiji v »ne tako oddaljeni prihodnosti«.

Tudi Kramatorsk je bil že tarča ruskih napadov. Foto: Thomas Peter/Reuters

Po treh letih vojskovanja je zdaj očitno že obema velikima svetovnima silama, predvsem pa Ukrajini, v velikem interesu, da se vojna konča. Pred dnevi je, spomnimo, Trump Ukrajincem že dal jasno vedeti, da ZDA v zameno za pomoč od Ukrajine zahtevajo za 500 milijard dolarjev (dobrih 485 milijard evrov) redkih zemelj. »V nasprotnem primeru smo neumni. Rekel sem jim, da moramo – nekaj moramo dobiti. Ne moremo še naprej plačevati tega denarja,« je poudaril Trump.

Vita Brezhnieva, ki živi v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine oziroma le 20 kilometrov od frontne črte, je za britanski BBC povedala, da jo pri vsem skupaj najbolj moti to, da je prišlo do pogovora o Ukrajini brez Ukrajine. »Še opozorili nas niso na to,« je dodala. In še, da se boji, da bo Putin »odkupil« Trumpa. »Jasno je, da je treba nekaj narediti, saj vsak dan izgubljamo ljudi in ozemlja, a za kakšno ceno,« pravi.

Jasno je, da je treba nekaj narediti, saj vsak dan izgubljamo ljudi in ozemlja.

Da morata biti v mirovna pogajanja o Ukrajini vključena tudi Kijev in Evropa, so že opozorili zunanji ministri več evropskih držav. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je menila, da ni »dobra taktika« popustiti ruskim zahtevam, preden so se pogajanja o mirovnem sporazumu sploh začela.