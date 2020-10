Predsednik trdi, da so našli učinkovito zdravilo za covid 19

Venezuelski znanstveniki so razvili učinkovito zdravilo brez stranskih učinkov, ki popolnoma uniči virus sars-cov-2, je danes sporočil venezuelski predsednik Nicolas Maduro.



Povedal je, da je državni raziskovalni inštitut Ivic v šestmesečni študiji preizkusil molekulo DR-10, ki jo že uporabljajo pri zdravljenju hepatitisa C, in da so ugotovili, da stoodstotno uniči virus sars-cov-2, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Dodal je, da bodo pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) sprožili postopek za potrditev njegove uporabe na svetovni ravni.



Iz WHO so v tem mesecu sporočili, da po svetu preizkušajo več morebitnih zdravil za covid 19, ki pa so po podatkih kliničnega testiranja WHO pri 11.000 bolnikih v 30 državah pokazali le malo ali nikakršnih rezultatov. Med njimi je tudi zdravilo remdesivir, ki ga je pristojna ameriška agencija FDA pretekli teden potrdila kot zdravilo za covid 19 v ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Maduro je še dejal, da jim je v Venezueli širjenje okužb uspelo zajeziti z izmenjavo sedemdnevnih obdobij karantene in sedemdnevnih obdobij brez nje, ob uporabi zaščitnih mask in sanitarnih protokolov.



Po podatkih ministrstva za zdravje so v državi do zdaj potrdili 89.565 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida 19 pa je umrlo 773 bolnikov.