Predsednik Kosova Thaci odstopil po potrditvi obtožnice za vojne zločine

Predsednik Kosova Hashim Thaci je danes potrdil, da je posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu v Haagu potrdilo obtožnico proti njemu zaradi vojnih zločinov med konfliktom na Kosovu v letih 1998 in 1999. Na novinarski konferenci v Prištini je povedal tudi, da bo v Haag šel prostovoljno in da bo sodeloval s sodiščem. Objavil je tudi odstop s položaja predsednika, ki ga je utemeljim s tem, da pred sodišče ne želi stopiti kot predsednik.



»Da bi zaščitil integriteto Kosova, ob spoštovanju prijateljstva z mednarodno skupnostjo, odstopam s položaja predsednika. Zelo sem ponosen na odgovornost, ki jo imam,« je dejal Thaci. Vse politične sile v državi je pozval, naj ne poglabljajo institucionalne krize in naj ohranijo umirjenost, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.



Novinarsko konferenco je Thaci sklical kmalu potem, ko je njegov najtesnejši zaveznik in vodja njegove Demokratske stranke Kadri Veseli danes sporočil, da je obtožen in da bo odšel v Haag na sojenje. Glede na obtožnico, ki jo je objavilo tožilstvo sodišča junija, Thacija in še devet drugih, med njimi Veselija, bremenijo vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v konfliktu na Kosovu konec 90. let prejšnjega stoletja. Po navedbah tožilstva so odgovorni za skoraj 100 umorov, pa tudi za številna mučenja, pregone in prisilna izginotja.



Thaci in Veseli, ki je v preteklosti med drugim vodil kosovsko obveščevalno službo in bil predsednik parlamenta, sta bila vojaška poveljnika Osvobodilne vojske Kosova, ki se je v letih 1998 in 1999 borila za samostojnost Kosova in proti tedanjemu režimu srbskega predsednika Slobodana Miloševića.