Predsednik Kosova obtožen umorov, mučenja in pregonov

Tožilstvo sodišča, ki preiskuje zločine nad Srbi na Kosovu, je v Haagu vložilo obtožnico proti kosovskemu predsedniku Hashimu Thaciju. Predsednika in še devet nekdanjih borcev za samostojnost Kosova, med njimi je politik Kadri Veseli, tožilstvo med drugim bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v konfliktu na Kosovu konec 90. let prejšnjega stoletja. Thaci vse obtožbe ostro zanika.



Tožilstvo trdi, da so Thaci in ostali odgovorni za skoraj sto umorov, obtožnica jih bremeni tudi številnih mučenja, pregonov in prisilnih izginotij. Kot so pojasnili, je obtožnica v desetih točkah rezultat dolgotrajne preiskave, in verjamejo, da lahko vse obtožbe dokažejo brez utemeljenega dvoma.



Thaci je bil eden od vojaških poveljnikov Osvobodilne vojske Kosova (OVK), ki se je v času konflikta v letih 1998-1999 borila za samostojnost Kosova in proti tedanjemu režimu srbskega predsednika Slobodana Miloševića. Med konfliktom je bilo ubitih več kot deset tisoč ljudi, za 1.641 ljudi še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njimi. Konflikt se je končal z napadi letal zveze Nato na Srbijo.



Omenjeno posebno sodišče s sedežem v Haagu je začelo delovati poleti 2018 in se ukvarja z vojnimi zločini, ki naj bi jih med letoma 1998 in 2000 domnevno storili pripadniki OVK. Sodišče je med drugim na zaslišanje poklicalo Ramusha Haradinaja, ki je zatem odstopil kot premier Kosova.