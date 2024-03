Predsednik, ki mu je Nika Kovač prejšnji teden pripravila »dobrodošlico«, ogrozil zdravje in življenja

Poljski predsednik Andrzej Duda je danes vložil veto na zakon, ki bi Poljakinjam omogočil lažji dostop do jutranje tabletke.Tovrstna urgentna kontracepcija je namreč ženskam na Poljskem trenutno na voljo le z zdravniškim receptom.

»Predsednik države se je odločil, da bo spremembo zakona o farmacevtskih izdelkih vrnil parlamentu in ga pozval k ponovni preučitvi zakona«, so v sporočilu za javnost zapisali v uradu poljskega predsednika Dude, ki je blizu nekdanji vladajoči konservativni stranki Zakon in pravičnost (PiS).

Trenutna proevropska vlada premierja Donalda Tuska, ki je vodenje poljske vlade prevzel decembra lani, je pripravila zakon, ki bi liberaliziral skoraj popolno prepoved umetne prekinitve nosečnosti ter med drugim omogočil dostop do jutranje tabletke brez recepta vsem Poljakinjam, starejšim od 15 let.

Duda je svoj veto upravičil s tem, da ga skrbi za zaščito zdravja otrok. »Predsednik ne more sprejeti zakonskih rešitev, ki mlajšim od 18 let omogočajo dostop do kontracepcijskih sredstev brez zdravniškega nadzora in brez upoštevanja vloge in odgovornosti staršev,« so še zapisali v njegovem uradu.

V vladi so sicer pričakovali predsednikov veto in napovedali, da ga bodo obšli tako, da bodo izdajanje receptov za jutranjo tabletko od 1. maja omogočili tudi lekarnam. "