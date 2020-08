Predsednik junaško rešil kajakašici

71

let je star kleni predsednik.

Portugalska ima novega junaka, z neomajnim pogumom in hitrim ukrepanjem se je izkazal kar predsednik države, ki je pred najhujšim rešil onemogli plavalki in kajakašici.si je za poletno destinacijo izbral, kakopak, domača letovišča, med uživanjem v priljubljenem Algarveju pa si je vzel čas tudi za promocijo portugalskega turizma. Njegov obisk je prijetno presenetil domačine in gostitelje, predsednik pa jih je še bolj navdušil s svojim herojskim dejanjem.Pozorni 71-letnik, ki se je izkazal za vrhunskega plavalca, kljub zrelim letom pa mu moči ne primanjkuje, je namreč nekoliko stran od obale opazil dekleti, ki sta s kajaka padli v vodo in zaradi močnega toka nista mogli ne splezati nazaj v plovilo ne plavati proti obali. Politik je brez omahovanja odplaval proti prestrašenima ženskama in ju s še enim plavalcem spravil na suho, možakar, ki je pribrzel z vodnim skuterjem, pa je poskrbel za kajak.De Sousa je pozneje prijazno spregovoril z novinarji in pojasnil, da so tokovi kajakašici pravzaprav nevarno odnesli z druge plaže proti odprtemu morju in ju prevrnili, sami se iz močnega primeža najverjetneje ne bi mogli rešiti. Poudaril je, da je morje polno pasti in zaradi močnih tokov v Algarveju primerno le za izkušene plavalce; še dobro, da sta dekleti nosili rešilni jopič, sicer bi verjetno pogoltnili še več vode, morda bi bila lahko avantura s kajakom za njiju celo usodna. Predsednik je seveda izkoristil priložnost in poudaril tudi pomen ukrepov za preprečevanje novega koronavirusa.