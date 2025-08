Predsednik Donald Trump bo vložil zasebna sredstva v plesno dvorano v Beli hiši

Ameriški predsednik Donald Trump namerava Beli hiši dodati 200 milijonov dolarjev (175 milijonov evrov) vredno in več kot 8000 kvadratnih metrov veliko plesno dvorano, projekt naj bi se financiral povsem iz zasebnih virov. Prenoviti namerava tudi znamenito Lincolnovo spalnico.

Plesna dvorana naj bi bila v vzhodnem krilu Bele hiše, ki je bilo do zdaj rezervirano za potrebe prve dame ZDA in njenega urada. Graditi naj bi jo začeli septembra, končali pa pred koncem Trumpovega drugega mandata, ki se izteče leta 2029. To bo največja prenova Bele hiše od predsednika Harryja Trumana naprej, poročajo ameriški mediji.

Donald Trump trdi, da gre za njegovo darilo narodu in da iz proračuna ne bo šel niti cent. FOTO: Kent Nishimura/Reuters

175 milijonov evrov bo vredna.

Napoved o gradnji nove plesne dvorane so objavili tudi na družbenem profilu Bele hiše. FOTO: Bela hiša/Facebook

Povsem spremenil notranje prostore Bele hiše

Plesna dvorana bo služila za velike sprejeme, ki jih morajo zdaj zaradi pomanjkanja velikega pokritega prostora gostiti pod šotorom na južni trati Bele hiše. Po podatkih vlade naj bi dvorana ponujala prostor za 650 ljudi.

Trump je za televizijo NBC povedal, da bo plesna dvorana njegovo darilo narodu. Dodal je, da za projekt, v katerem sodelujejo izjemni arhitekti, iz proračuna pa ne bo šel niti cent. »To bo veličasten projekt, ki bo pustil trajen pečat,« je dejal na uradnem sprejemu športnikov v Beli hiši.

Trump je že doslej povsem spremenil notranje prostore Bele hiše in jim dal svoj pečat z zanj značilno zlato barvo. Prenoviti namerava še stranišče v Lincolnovi spalnici, ki ni po njegovem okusu. Kritiki mu očitajo, da bo Belo hišo spremenil v Mar-a-Lago. Njegova zasebna posest na Floridi namreč slovi po razkošju in številnih zlatih elementih.