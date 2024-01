Predsednik Biden ima nujno obvestilo! To je naslednji korak ZDA, potem ko so bili ubiti trije ameriški vojaki

V napadu z dronom so bili v vojaškem oporišču v Jordaniji ubiti trije ameriški vojaki, še 25 je bilo ranjenih, je danes sporočila ameriška vojska. Predsednik ZDA Joe Biden je v izjavi zatrdil, da so napad izvedle skrajne skupine, ki uživajo podporo Irana, ter napovedal povračilne ukrepe.

Napad se je glede na navedbe osrednjega poveljstva ameriške vojske (CENTCOM) zgodil v oporišču na severovzhodu Jordanije, blizu meje s Sirijo. »Čeprav še vedno zbiramo dejstva o tem napadu, vemo, da so ga izvedle skrajne militantne skupine, ki uživajo podporo Irana in delujejo v Siriji in Iraku,« je v izjavi sporočil Biden in dodal, da se s soprogo Jill pridružujeta družinam in prijateljem padlih, ki žalujejo za umrlimi v "podlem in popolnoma nepravičnem napadu".

Napovedal je tudi povračilne ukrepe. »Ne dvomite - od krivcev bomo terjali odgovornost, ko in kakor bomo sami izbrali,« je dodal v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Gre za prve smrtne žrtve med ameriški vojaki v regiji, odkar se na območju po napadu islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra močno razplamtevajo napetosti. Ameriške baze so sicer že bile tarče napadov, a doslej Washington še ni poročal o žrtvah.